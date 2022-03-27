«Головна військова хитрість Орди — все про@бати і сказати, що так і було задумано», — Сергій Ауслендер

Те, що військову «спецоперацію в Україні» (як сором'язливо називають у РФ повномасштабну варварську війну проти сусідньої держави) провалено повністю, очевидно вже всьому світу. Чому «друга армія світу» виявилася насправді такою слабкою і в чому головна військова хитрість орди, розмірковує головний редактор сайту «Кримінальні новини Ізраїлю» та колишній журналіст телеканалу «Інтер» Сергій Ауслендер.

«У будь-якої війни має бути план. І не один, — написав Сергій Ауслендер на своїй сторінці у «Фейсбуку». — План А — як усе буде в ідеалі. План В — на випадок, якщо щось піде не так. І план С — якщо все піде через дупу.

План А у них був. Пункт перший — паралізуючий удар по аеродромах, базах ППО, командних пунктах, а-ля Шестиденна війна, потім пункт другий — марш-марш до Києва з квітами на броні. Звучить нормально? Та ні хера не нормально.

Як можна переходити до пункту 2, не переконавшись, що перший пункт виконаний?

Українці, чи то в результаті зливу з РФ, чи то в результаті зливу західних розвідок, чи самі дізналися, чи всі разом, з-під першого удару вивели авіацію і ППО. У результаті перший удар припав по суті в порожнечу. А Орда поїхала займати Київ, навіть не переконавшись, куди, власне, попали і кого вразили. Це взагалі як? На другу добу кампанії над Києвом розгорілися повітряні бої. Тут навіть розумово відсталий здогадався б, що перший удар не вийшов. За ідеєю після такого — наказ по армії — стоп, переходимо до тактичної оборони, продовжуємо повітряну фазу. Яке там — так і їхали, поки їх не перепалили. Українцям після війни ще пів року доведеться брухт розгрібати.

Американці під час «Бурі в пустелі» три доби мудохали Ірак, здійснюючи по 4500 бойових вильотів на добу. Це не рахуючи крилатих ракет і обстрілів з моря. На другому тижні війни льотчики полювали вже на окремі іракські танки. Переконавшись, що бойовий потенціал Іраку знижено до рівня багдадської каналізації, перейшли у наземний наступ і іракці побігли. Цікавий момент — перед початком наземної фази виявилося, що гусениці «Абрамсів» в'язнуть у піску. Були розраховані на європейський театр. Терміново, ЛІТАКАМИ, перекинули інші гусениці, перевзули танки і поїхали воювати.

У Орди, схоже, ніякого плану немає і близько. Також тупцюють біля міст, місцями намагаються атакувати, місцями їх відтіснили, де-не-де є загроза оперативного оточення. Танки в'язнуть у багнюці, на дорогах вони — ціль. Авіація працює з малих висот, зазнає жахливих втрат.

Треба було 10 років готуватися до війни і виявитися до неї не просто, а кричуще неготовими. Тут уже річ навіть не в корупції. Сірість і бездарність, їхні головні причини поразки. Головна військова хитрість Орди — все про@бати і сказати, що так і було задумано!"

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