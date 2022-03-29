«Почалася друга фаза війни — менш адреналінова і виснажлива», — Любов Цибульська
«Почалась друга фаза війни, — пише Цибульска на своїй сторінці у соцмережах. — Менш адреналінова, виснажливіша, у багатьох моментах продуманіша.
Шок від тотальних невдач у орків минув. Вони проаналізували свої помилки, проаналізували вразливості наші та Заходу.
Україна інформаційно виграла першу фазу війни. Ми знали їхню тактику, ми розуміли як їй протидіяти з першого дня. Проте зараз чимало інформаційних воїнів втомилися, багато хто не бачить швидкого результату від своїх дій і втрачає запал. Західні країни теж почали позбуватись шоку, втрачати цікавість. Страждання та біль українців для багатьох поступово стають нормою.
Тобто українці — виснажені, партнери — менш пильні та зацікавлені. І тут починається період складніших інформаційних операцій.
Дискредитація українських військових та зменшення озброєння України Заходом — основна мета кремлівських вилупків нині.
Звідси — постановочні історії про нібито знущання над російськими полоненими. Такого буде ще більше. До цього дуже чутливий Захід.
Проте треба пам'ятати: ми зацікавлені, щоб росіяни самі здавались. Нам потрібно, аби російська армія була деморалізована. Ми чудово розумієм: якщо ми будем знущатись над їхніми солдатами, вони будуть знущатися над нашими. Тому дотримання Женевської конвенції в нашому випадку — це не лише зобов'язання перед усім цивілізованим світом, не лише наша суттєва відмінність з нелюдами, а й елементарно спроба врятувати своїх від страждань. До того ж, таким чином ми збільшуєм обмінний фонд.
Українська армія дуже детально проінструктована щодо поводження з полоненими. Якщо ви дивитесь допити, ви бачите, як наші військові в абсолютній більшості випадків професійно допитують усіх, хто здався у полон.
Тому зараз вкрай важливо донести це західним партнерам. росії треба позбавити нас озброєння і виграти другу фазу війни. Залишити нас без підтримки. Сам на сам з пораненою мстивою потворою. Тому таких фейків буде дедалі більше.
Відтак:
а) вірте в ЗСУ;
б) доносьте це нашим партнерам;
в) не виснажуйтеся так швидко;
Я допускаю, що можливі усілякі ситуації у поводженні з полоненими. Але я точно знаю, що вони категорично не толеруються керівництвом армії і, якщо такі будуть, вони детально розслідуватимуться.
Ми люди. І навіть в момент найбільшого болю ми залишаємось людьми. Це наша екзистенційна відмінність від агресора".
Фото зі сторінки Любові Цибульської
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