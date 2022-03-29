Народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи результати переговорів делегацій України та рф у Стамбулі, закликав «вимкнути емоції»

«Щодо перемовин. Давайте заспокоїмося і подивимося, як усе розвиватиметься, — пише Олексій Гончаренко у соцмережах. — Почуття розумію, але їх тут застосовувати не варто. Потрібна холодна голова. Нуль емоцій, не можна.

Просто зараз росіяни вже пишуть Симоньянихе, «за що гинули солдати». Ось вони нехай і шаленіють. Вони це почали і будуть розплачуватися все своє життя, а потім ще й ще. Але нам так не можна: нема коли піддаватися емоціям.

Що за фактом? Бойові дії не припиняються, ЗСУ топлять окупантів у крові. І ми не у занепаді. Навіть навпаки, Україна показала всім, як треба воювати та перемагати. Агресор зробив ставку на бліцкриг та провалився. Ми вистояли і вистоємо ще.

Те, що тепер чекає росію — вона сама заслуговувала роками. Ми ж не здаємо свої землі: тільки вбиваємо тих, хто намагається їх забрати. Там, де не дотягнемося снарядом, уб'ємо ворога дипломатією та міцними спілками. А економіка у нього й так руйнується.

Китайці радять почекати, коли річкою пропливе труп ворога. Ми вже продірявили його тіло і пустили кров. Не сидимо на березі, але незабаром там щось пропливе. Емоції зараз не допоможуть і навіть навпаки. Зберіться. У нас війна, нема часу рефлексувати.

1. Втрата територій: відсутня.

Ми не поступаємося своєю землею і не повинні так чинити. Росія підло вторглася до Криму у 2014 році, обвішала заручника ядерною зброєю і думала, що всі схвалять такий вчинок. Але ніхто не схвалив.

Україна ніколи не відмовиться від своїх територій та громадян. Продовжуватимемо дипломатичний тиск, використовуючи послаблення Росії. Звідси наступний пункт.

2. Санкції: залишаються.

Росія не хоче звільняти територію — санкції залишаються. Війна показала всім, що військовий потенціал недоімперії не витримав перевірку ЗСУ, але треба знищити його нинішній рівень, просто щоб ситуація не повторювалася у майбутньому.

Якщо ворог втрачає сили, наш тиск має спрацювати ще краще. Раніше ми вимагали санкцій, потім їх посилення, тепер тиснутимемо саму росію. Вона захиталася, хіба ви не помітили?

3. Росія має впасти: у процесі.

Путін кинув проти нас військову еліту та втратив її. Щоб поповнити кадрові втрати, потрібні роки. Їх у царька-чекіста точно немає. До наступного вторгнення він, швидше за все, не доживе.

Військова техніка окупантів не може бути відновлена. Санкції не дадуть дотягнутися до комплектуючих, знайти технології та застосувати їх. Кожен спалений танк залишився у минулому. Його немає і більше не буде.

Економіка підкошена остаточно. Додайте сюди падіння казки про путіна, який перемагає — вийде колапс всього, безробіття, неймовірний брак молоді (вона удобрює наші поля). Як держава Росія перестає існувати на ваших очах. Як країна — скоро почне руйнуватися.

4. Хитрий план ворога: неможливий.

Чим нам загрожував Кремль, війною? Вона вже почалася, і він тут не досяг нічого. Завдав збитків — так нам допоможуть відбудувати Україну. Перемоги немає. Немає взятої столиці, немає відкушеної частини територій, немає нічого розумного. Це навіть Соловйов за перемогу не видасть.

Ще росія не має грошей на просування інтересів, сама вона стала токсичною. Більше із Кремлем працювати не захочуть. Європейські країни змінюють план закупівлі газу та нафти — навіть за збереження частини продажів росія НІКОЛИ не поверне свій довоєнний стан.

Хитрий план? У ворога не знайшлося навіть простого, надійного.

Якщо ми нічого не втрачаємо, а боротьбу за тимчасово окуповані території продовжимо не на полі бою — хоч би зазначимо, що ворог втратив дуже багато. Не всі перемоги здобуваються на полі бою. Але саме там ми ворога зупинили".

Фото Олексія Гончаренка із соцмереж

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