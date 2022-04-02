В ОП оприлюднили відео звільнених учора українських військових
Українські військовослужбовці, яких вчора було звільнено з полону, вже прямують до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко і оприлюднив відео зустрічі звільнених бійців.
Усім військовим була надана необхідна допомога, в тому числі медична.
«Вже незабаром кожен наш звільнений військовий зможе побачити рідних. Дякую кожному/кожній з вас за службу!» — зазначив Тимошенко.
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