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Політика

В ОП оприлюднили відео звільнених учора українських військових

14:33 2 квітня 2022
звільнені бійці ЗСУ

Українські військовослужбовці, яких вчора було звільнено з полону, вже прямують до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко і оприлюднив відео зустрічі звільнених бійців.

Усім військовим була надана необхідна допомога, в тому числі медична.

«Вже незабаром кожен наш звільнений військовий зможе побачити рідних. Дякую кожному/кожній з вас за службу!» — зазначив Тимошенко.


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