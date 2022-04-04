29.67 / 30.72 33.05 / 34.34
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Блоги

«Путін отримав ремейк нападу нацистів на СРСР. Далі — агонія бункерного хробака», — Ігор Ейдман

11:59 4 квітня 2022
Ігор Ейдман
Соціолог та дослідник «путінізму» Ігор Ейдман вважає, що Путін в Україні хотів повторити досвід фашистської Німеччини з її нападами на Чехословаччину та Польщу

«Путін хотів віддзеркалити легке захоплення Гітлером Чехословаччини, на крайній випадок — Польщі, а отримав ремейк нападу нацистів на СРСР, — пише Ігор Ейдман на своїй сторінці у соціальних мережах. — Українці ведуть свою Велику вітчизняну війну. Битву за Москву (тобто Київ) вони вже виграли, виграють і битву на південному сході за свій Сталінград (Маріуполь) і Приазов'я, а далі залишиться «штурм Берліна» разом із союзниками та агонія бункерного хробака.

Пекло, яке Путін приніс в Україну, неминуче прийде й до Росії. Врятувати її від цього може тільки новий, щасливіший, ніж попередник, російський Штауффенберг (Клаус Шенк фон Штауффенберг — полковник Вермахту, ключовий учасник змови 20 липня 1944 проти Адольфа Гітлера, був розстріляний у Берліні)".

Фото Ігоря Ейдмана із соціальних мереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

674

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Адмірал Ессен

ЗСУ підбили російський фрегат, який обстрілював Одесу

розбомблений цвинтар у Чернігові

Навіть до мертвих дісталися: рашисти розбомбили могили воїнів АТО у Чернігові

Ігор Ейдман

«Путін отримав ремейк нападу нацистів на СРСР. Далі — агонія бункерного хробака», — Ігор Ейдман

Відсотки за кредитами

«ПриватБанк» передумав — кредитних канікул до червня не буде

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.