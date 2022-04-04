Соціолог та дослідник «путінізму» Ігор Ейдман вважає, що Путін в Україні хотів повторити досвід фашистської Німеччини з її нападами на Чехословаччину та Польщу

«Путін хотів віддзеркалити легке захоплення Гітлером Чехословаччини, на крайній випадок — Польщі, а отримав ремейк нападу нацистів на СРСР, — пише Ігор Ейдман на своїй сторінці у соціальних мережах. — Українці ведуть свою Велику вітчизняну війну. Битву за Москву (тобто Київ) вони вже виграли, виграють і битву на південному сході за свій Сталінград (Маріуполь) і Приазов'я, а далі залишиться «штурм Берліна» разом із союзниками та агонія бункерного хробака.

Пекло, яке Путін приніс в Україну, неминуче прийде й до Росії. Врятувати її від цього може тільки новий, щасливіший, ніж попередник, російський Штауффенберг (Клаус Шенк фон Штауффенберг — полковник Вермахту, ключовий учасник змови 20 липня 1944 проти Адольфа Гітлера, був розстріляний у Берліні)".

Фото Ігоря Ейдмана із соціальних мереж

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