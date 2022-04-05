Росія перетворила своє право вето на право смерті: Зеленський виступив у Раді безпеки ООН

Російська Федерація перетворила своє право вето у Раді безпеки ООН на право смерті і цим підриває архітектуру глобальної безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до Ради безпеки ООН.

«Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку», — наголосив він.

За його словами, якщо це продовжиться, кожна країна зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати свою безпеку, а не на міжнародне право та інститути.

«Де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає, хоч і є Рада безпеки. Де мир, заради якого створювалася ООН? Просто не може ефективно працювати», — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і при цьому її військові в Україні роблять те ж саме, що й терористи ІДІЛ.

«Росія руйнує внутрішню єдність держав, руйнує державні кордони, проводить послідовну політику знищення етнічної та релігійної різноманітності», — додав Зеленський.

Крім того, глава Української держави заявив, що масові вбивства у Бучі — лише один приклад звірств окупантів під час війни. За словами Зеленського, світ ще побачить наслідки їхніх злочинів у десятках інших населених пунктах.

«Ви чудово знаєте, що говоритимуть представники Росії на ці звинувачення у злочинах. Вони це вже неодноразово говорили… Вони звинувачуватимуть усіх, аби виправдатимуть себе. Говоритимуть, що є різні версії, а правдиву неможливо встановити. Будуть говорити, що тіла підкинули, а відео — постановочні», — заявив президент України.

Проте, сучасні технології, на думку Зеленського, дозволять встановити істину.

«Зараз 2022 рік, є безперечні докази, супутникові знімки та можливість провести прозоре розслідування», — додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський попередив кремль, що буде з росією при небажанні домовлятися про світ .

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