Путін спантеличив канцлера Австрії дивною фразою про війну в Україні

Російський президент путін, який нещодавно призначив командувачем своєї армії, що воює в Україні, «сирійського м'ясника» генерала армії Олександра Дворнікова, під час зустрічі з канцлером Австрії Карлом Нехаммером сказав, що було б краще, щоб війна «швидше закінчилася».

Як повідомляє «УНІАН» із посиланням на The New York Times, сенс сказаного господарем Кремля не був ясним австрійському канцлеру. Карл Нехаммер зазначив, що ця фраза могла або сигналізувати про готовність путіна до подальших мирних переговорів, або означати якнайшвидший і найжорстокіший напад на Донбас.

«У нас не може бути ілюзій: президент путін повністю прийняв логіку війни і діє відповідно. Ось чому я вважаю, що так важливо постійно стикати його з фактами війни» , — додав канцлер Австрії. За його словами, зустріч була не дружнім візитом — Карл Нехаммер хотів розповісти путіну про те, що він побачив у Бучі. «Від зустрічі в цілому не отримав жодних позитивних вражень. Я налаштований песимістично. путін перейшов до військової логіки. Всі ознаки вказують на шторм», — сказав він.

Тим часом, генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ у 2014−2015 рр., директор Агенції реформування безпеки Віктор Ягун заявив, що путіну загрожує небезпека від олігархів, які все втратили. Про це він розповів в ефірі «Україна 24», пише «Сегодня» .

«Навколо путіна є частина людей, які належать до єльцинської еліти. Це Кириленко, Шойгу. Ці люди реально прийшли з тих часів. Я не вірю, що близьке оточення зможе ліквідувати Путіна» , — сказав Ягун.

Він назвав величезною проблемою для олігархів, які накопичили солідний капітал, те, що його було втрачено після введення санкцій за війну в Україні.

Раніше колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який не голосував за анексію Криму і виїхав з росії, повідомив, що колишнього помічника путіна і «куратора» «народних республік» Донбасу Владислава Суркова відправили під домашній арешт.

Фото з Вікіпедії

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