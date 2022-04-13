Не можна віддавати Медведчука. Ми вже віддавали Цемаха і беркутівців, які розстрілювали Майдан, — Галина Климович

Затримання депутата від партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука та пропозицію президента Володимира Зеленського обміняти його на взятих ворогом у полон бійців ЗСУ прокоментувала у фейсбуці колишній старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури, державний радник юстиції 3-го класу Галина Климович.

«Щойно затримавши Медведчука, Зеленський одразу ж запропонував віддати його до росії в обмін на наших полонених.

Це — велика маніпуляція і свідчення про те, що такі домовленості вже відбулися. Цього не можна робити!

Треба ретельно дослідити всю діяльність цього пана і винести законний вирок, бо непокаране зло обов'язково повернеться і завдасть ще більшого зла.

Медведчук, попри допущені провали з початком війни, ще довго буде корисним для путіна зі своїм багажем знань та арсеналом колаборантів в Україні, тому його ні в якому разі не можна відпускати.

Навпаки, з нього треба добути все про його спільників та наявних в Україні російських агентів, а заодно розпитати, хто конкретно підсипав Ющенку діоксин, щоби той не став президентом…

Адже саме Медведчук ґарантував путіну перемогу януковича у 2004 році, і саме його людиною був сацюк, у якого «повечеряв» Ющенко…

Ми вже віддавали Цемаха і беркутівців, які розстрілювали Майдан, попираючи право на істину і на справедливість…" - написала Климкович у соцмережі.

Нагадаємо, що Віктор Медведук після початку широкомасштабної агресії росії проти України втік з-під домашнього арешту.

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