31.61 / 32.33 33.03 / 34.05
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Верховна Рада просить світ визнати дії росії в Україні геноцидом

19:09 14 квітня 2022
Зруйнований будинок

Верховна Рада України підтримала проект Заяви «Про вчинення російською федерацією геноциду в Україні»

«У ХХ столітті тоталітарні диктатури викликали в Україні три трагедії глобального масштабу — Голодомор, Голокост та Чорнобиль. Здавалося б, із цих трагедій людство зробило належні висновки. І мало зробити все, щоб такого в історії ніколи не повторилося. Але у ХХ столітті нова тоталітарна диктатура змогла повторити і багато в чому перевершити жахи недавнього минулого. Путінська росія вбиває людей не тому, що вони вороги. Не через їхнє етнічне походження чи мову спілкування. Сьогодні українців винищують, тому що вони — громадяни України. Тому що вони просто живуть на своїй землі», — пише в соцмережах голова партії «СН» Олена Шуляк .

Рада закликає мир також визнати злочини у Бучі, Бородянці, Ірпені, Харкові та Маріуполі справжнім геноцидом. «В іншому випадку путінська зграя не зупиниться і захоче повторити ці кровожерливі злочини на вулицях європейських міст та містечок», — додала вона.

Нагадаємо, що після різанини у Бучі президент США Джо Байден назвав господаря Кремля не лише військовим злочинцем, а й варваром.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соцмережах

190

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

яєчна шкаралупа

Трохи яєчної шкаралупи — і збиратимете неймовірний урожай овочів: поради городникам

цибуля

Цибуля не хворітиме: прості секрети вирощування

Головне&nbsp;— щоб банку була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу

Головне — щоб банка була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу

вбитий солдат

«Нема тіла — нема діла»: рф навмисно не забирає своїх вбитих, аби не сплачувати компенсації родинам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.