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Політика

Дають не ту зброю і надто повільно: у Зеленського закинули Європі «гру» з Україною

17:56 16 квітня 2022
Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нарікає на те, що Євросоюз постачає не ту зброю, про яку її просить Україна.

«Україна просить у Європи зброю. Європейці підтримують заклик до своїх урядів. ЄС йде назустріч, але дає не ту зброю, про яку просили. Зброя їде надто довго. У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія. Україна потребує зброї. Не через місяць. Зараз», — написав він у соцмережах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні терміново потрібні артилерійські знаряддя, боєприпаси, реактивні системи залпового вогню, БТРи, танки, системи ППО та літаки.

А американський сенатор від штату Юта Мітт Ромні заявляв, що США мають допомогти Україні відбити агресію та надати літаки МіГ-29, системи ППО, протитанкові ракети та боєприпаси.

Фото Михайла Подоляка із соціальних мереж

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