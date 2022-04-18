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Погода

Нічні заморозки та мокрий сніг по всій Україні: синопткиня розповіла, коли прийде потепління

10:20 18 квітня 2022
Першоквіти

Новий тиждень в Україні розпочався з прохолодної погоди — у ніч на понеділок, 18 квітня, у більшості областей, крім східної частини, було до 0−5 градусів морозу.

Вдень, як повідомляла синопткиня Наталія Діденко, стовпчики термометрів піднімуться до +4+10 градусів, а в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях — до +8+12 градусів.

«Тепла погода збережеться у східних областях, у Запоріжжі, у Дніпрі з районами, максимально +12+16 градусів.
Вітер буде північний, поривчастий» , — зазначила вона і додала, що майже повсюдно очікується дощ та мокрий сніг.

У Києві 18 квітня вдень очікується +5+8 градусів. Поривчастий вітер, часом невеликий дощ та мокрий сніг. У другій половині дня без істотних опадів.

«Потепління очікується наприкінці тижня, Великдень обіцяє бути для українців теплим і сонячним», — додала синопткиня.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня повідомляла, що у період 18−20 квітня атмосферні фронти принесуть дощі у західні, північні та південно-східні, а також у східні області. Ночами стовпчики термометрів коливатимуться від мінус 3 до плюс 3, на сході та півночі країни — 2−7 тепла, вдень очікується 6−12 тепла, а ось 21 квітня потеплішає до 15−20 градусів.

Фото Pixabay

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