Українська фармкомпанія отримає від ВООЗ технологію виробництва мРНК-вакцин

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно визначила вітчизняну фармацевтичну компанію «Дарниця» як єдину в Україні, що отримає технологію виробництва вакцин на основі мРНК.

Згідно з повідомленням ВООЗ, з квітня 2022 року Україна приєдналася до списку країн, які отримали підтримку від глобального центру ВООЗ з передачі технологій для виробництва вакцин на основі мРНК.

Після тривалого конкурсу, «Дарницю» було обрано поміж інших фармацевтичних компаній країни як виробника, що має потужний потенціал в опануванні технології мРНК для виробництва вакцин та інших медичних продуктів. В рамках цього проєкту команда підприємства пройде спеціальну підготовку щодо трансферу технологій на базі тренінгових центрів ВООЗ.

Синтетична мРНК — це революційна технологія, яка дає змогу створювати принципово новий клас ліків для багатьох невиліковних на сьогодні захворювань. Дана технологія була започаткована у 1970-х роках. Основний механізм її дії був вражаюче простим: найпотужніша у світі фабрика ліків може бути всередині кожної людини. До початку пандемії COVID-19, мРНК-вакцина не була загальновідомою. 14 грудня 2020 року в США була введена перша дозволена мРНК-вакцина. На основі цієї технології створено протиковідні вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna.

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