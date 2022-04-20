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Спорт

Фото «на згадку» обійшлося відомому гонщику «Формули-1» у 100 тисяч доларів

17:47 20 квітня 2022
Шарль Леклер

Вдалий старт нового сезону «Формули-1» затьмарився для гонщика «Феррарі» Шарля Леклера неприємним інцидентом.

Спортсмен приїхав до Італії для підготовки до Гран-Прі Емілії-Романьї, який пройде 24 квітня в Імолі, і вийшов на прогулянку набережною Віареджо разом із тренером та друзями. В один із моментів до Шарля підійшов чоловік та під виглядом фаната попросив зробити фото на згадку. Не чекаючи ніякої каверзи, монегаск погодився, а коли молодик зник із поля зору (до того ж набережна не була освітлена), Шарль виявив, що зник його годинник марки Rolex лімітованої серії вартістю понад 100 тисяч доларів.

Зрозумівши, що став жертвою пограбування, Леклер одразу заявив у поліцію. На даний момент триває розслідування, подробиці якого тримаються в суворому секреті.

Зазначимо, що монегаск блискуче стартував у новому сезоні «Формули-1». Монегаск виграв Гран-прі Бахрейну та Австралії, а також став другим на Гран-прі Саудівської Аравії. Із 71 очком Шарль очолює індивідуальний залік, випереджаючи британця Джорджа Расселла («Мерседес») та іспанця Карлоса Сайнса-молодшого («Феррарі») на 34 та 38 очок відповідно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник Яремчука з «Бенфіки» Ніколас Отаменді став жертвою зухвалого пограбування.

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