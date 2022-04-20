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Клуб споживачів

Переселенцям дозволять викупити тимчасове житло, — рішення Кабміну

19:34 20 квітня 2022
Ключі від дому

Під час війни багато хто з українців залишився без житла — дома людей або постраждали, або були зруйновані, і невідомо, коли запрацює механізм компенсацій.

Кабмін, який працює над вирішенням житлового питання вимушених переселенців, підтримав рішення про розширення заходів Державної програми забезпечення молоді житлом, додавши можливість будівництва та придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. «Також держава надасть можливість людям викупити це житло на умовах довгострокових пільгових кредитів», — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фінансуватися заходи будуть, зокрема, за кошти, передбачені в бюджеті на збільшення статутного капіталу фонду Держмолодьжитла, та міжнародних донорів.

Будівництво відбуватиметься на безпечних територіях із застосуванням технологій швидкого будівництва. Це допоможе оперативно забезпечити житлом людей, які виїхали із зони бойових дій або чиє майно було зруйноване внаслідок російського вторгнення.

Матеріал «Як отримати компенсацію за зруйноване під час війни майно: поради експерта» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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