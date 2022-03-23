Як отримати компенсацію за зруйноване під час війни майно: поради експерта

«У мене більше немає дому», «У мій будинок влучила ракета» — ці слова стали нашою страшною буденністю. Щодня російські ракети руйнують сотні українських домівок майже по всій країні. Що робити та куди звертатися, якщо ви втратили дім, читайте далі.

— Нині в Україні немає нормативно-правового документа, що визначає механізм компенсації постраждалим за нерухоме майно, зруйноване саме повномасштабною війною, — розповіла юрист практики судових спорів Юлія Рябець. — Проте ми вже маємо досвід таких компенсацій через війну на Донбасі (порядок компенсацій затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 947 від 18. 12. 2013 року).

Що варто зробити вже про всяк випадок? Всі документи (ваші особисті, дітей, право власності на майно, технічний паспорт, документи на авто) мають бути завжди з вами або ж у близькому доступі. Додатково зробіть скан-копії, наразі завдяки техніці це можливо навіть за допомогою телефону (наприклад, в продукції Apple в нотатках є функція «відсканувати документи»). Також для більшої впевненості надішліть їх комусь із близьких на e-mail.Знайдіть документи на придбану техніку, можливо телевізори, холодильник або інше рухоме майно. Також відскануйте їх, фарби на квитанціях з часом тьмяніють та витираються. Зробіть фото/відео стану майна, зазначте дату, час, місце та автора, також вкажіть мету такої зйомки.

— А що ж тоді робити за фактичних обставин?

- Якщо в будинку пожежа або ж він перебуває в аварійному стані — терміново викличте Державну службу з надзвичайних ситуацій. Її представники мають зафіксувати наслідки пожежі/аварійного стану будинку, скласти акт, копію залишити вам. У разі якщо пожежа/аварійний стан будинку відсутній — зверніться до райдержадміністрації, вони також уповноважені скласти акт обстеження вашого житла. Якщо попередні варіанти неможливі — проведіть самостійно обстеження з відеофіксацією та обов'язково долучивши свідків. Фіналізуйте обстеження також актом, додатковими доказами можуть бути письмові пояснення свідків руйнування. Впевніться, що у вас є всі документи на майно.

Самостійно зробіть фото/відео стану вашого майна. Зазначте дату, час, місце та автора зйомки, а також мету. Зберігайте також згадування таких подій (що стосуються конкретно вашого будинку) у ЗМІ. Зверніться до правоохоронців, надайте всі зібрані вами докази та подайте заяву про злочин за ст. 438 Кримінального кодексу України. Обов'язково візьміть витяг з ЄРДР про підтвердження прийнятої заяви. Наразі працює сайт для прийняття заявок про компенсацію матеріальної шкоди. Ми також очікуємо, що вже скоро у застосунку Дія також можливо буде реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно українців.

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, Київ зазнав потужного обстрілу, снаряди влучили в житлові будинки. Регулярно рашисти обстрілюють і руйнують Харків, Краматорськ, Мелитопіль та інші міста України.

29

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter