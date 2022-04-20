Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 56-й день. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що війна може затягтися на багато років. Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору видання «ГОРДОН «Алесі Бацман.

«Війна з росіянами триватиме, як війна Ізраїлю з арабами. Тобто це буде процес, який буде розтягнутий на багато десятиліть» , — сказав Геращенко. За його словами, рашисти «хочуть, щоб нас не було».

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Геращенко вважає, що ситуація може змінитися лише тоді, коли «у Росії з'явиться лідер, який перемкне кнопку на пульті російської пропаганди і замість того, щоб звинувачувати українців у всіх гріхах, скаже: «Давайте ми будемо дружити».

При цьому радник голови МВС не виключає, що на «переворот свідомості» у Росії «може знадобитися 10−20 років».

«Давайте одразу скажемо, що колись між Україною та Росією буде мир, але на це знадобляться, можливо, десятиліття… Але це справа далекого майбутнього. Поки що нам треба перемогти, вистояти «, — резюмував Геращенко.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» лікар-інтерн Денис Козлов, котрий майже місяць провів фактично у полоні окупантів у Маріуполі, назвав дії російської армії в Україні геноцидом українців.

Фото: Антон Геращенко / Facebook

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