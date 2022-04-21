Тремтіла від страху і боялася виходити на поверхню: у Харкові маленька дівчинка прожила 50 днів у метро

У Харкові, який рашисти щедро поливають ракетами, маленька дівчинка Вероніка прожила 50 днів під землею, у метро, ​​куди разом із мамою та бабусею спустилися після того, як окупанти розбомбили її будинок.

Історію дитини розповів громадський діяч, колишній уповноважений президент України з прав дитини Микола Кулеба.

За його словами, Вероніку, її маму Катю та бабусю Тетяну він зустрів у харківському метро, ​​коли їздив на схід евакуювати дітей із гарячих точок. Катерина розповіла, що сім'я залишилася без дому ще першого дня війни, а в квартирі згоріли всі улюблені іграшки та ляльки доньки.

Але найстрашнішою виявилася психологічна травма Вероніки — вона до істерики боялася навіть підійти до сходів, що ведуть на поверхню з метро.

Насилу її вдалося вмовити це зробити.

«Не забуду момент, коли вона піднімалася по тих сходах. Ми всі дуже нею пишалися, підбадьорювали її. Вона добре трималася, незважаючи на те, що її тіло тряслося від страху, а рука щосили вчепилася в мамину руку», — написав Кулеба в соцмережі .

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповіли історію 13-річного 13-річного жителя Броварів Єлисея Рябоконя, який загинув на очах у мами під час спроби сім'ї виїхати з окупованої території на Київщині.

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