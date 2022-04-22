31.61 / 32.33 33.03 / 34.05
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Захід тиснутиме на Київ, і Зеленський не зможе довго чинити опір: Україну попередили про несподівану загрозу

11:10 22 квітня 2022
Зеленський

Західні експерти не виключають, що путін, який вирішив самостійно командувати військами, наказав своїм військовим досягти успіху в Маріуполі до 9 травня — сакральної дати для росії.

Втім, як пише The Guardian, він може оголосити про перемогу у будь-який штучний термін. Адже в кремлі вкотре вигадали нову мету війни в Україні і тепер можуть заявити, що її досягнуто, і оголосити про припинення «спецоперації».

Це поставило б Україну перед ще однією жорсткою дилемою — необхідністю продовжувати боротьбу, тоді як росія нібито запропонує мир. Для України це могло б означати втрату підтримки з боку західних партнерів, які віддали б перевагу припиненню бойових дій, навіть якщо в довгостроковій перспективі це може означати кінець України.

Автор статті — експерт з питань безпеки, що стосуються росії та її армії, Кейр Джайлз — пише, що оголошене росією в односторонньому порядку припинення війни змусить західних партнерів України підштовхнути Київ наслідувати приклад кремля, чому президент України Володимир Зеленський, можливо, не зможе протистояти. Адже партнери можуть скоротити допомогу, потрібну для продовження ведення бойових дій.

«З крайнім терміном 9 травня або без нього, росія має вагомі причини домагатися тимчасового припинення бойових дій, не в останню чергу для того, щоб дозволити своїм пошарпаним силам перегрупуватися. Декларація про перемогу надала б Росії „вихід“, який був би справді корисним для москви, на відміну від багатьох варіантів, запропонованих на початку року західними лідерами, які намагалися насамперед уникнути конфлікту», — стверджує Джайлз.

На його думку, путін може представити взяття Маріуполя як велику стратегічну перемогу — успіх у «денацифікації». Адже українські позиції у місті захищає й полк «Азов», бійців якого в росії представляють «шаленілими націоналістами». А пропаганда намалює потрібну картинку для населення. Україна ж не зможе продовжувати війну без серйозної економічної та військової допомоги.

«Якщо Зеленський прийме мир, Україна не зможе завадити планам росії щодо окупованих територій. Вже повідомлялося, що кремль планує інсценовані референдуми на окупованих територіях, повторюючи події у Криму у 2014 році. У той час як Захід та Україна візьмуть на себе тягар відновлення багатьох зруйнованих міст, росія зможе відновити війну, коли відчує, що час настав», — додав він.

Ексклюзивний матеріал «У кремлі обговорюють застосування тактичної ядерної зброї проти України, — російські інсайдери» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента

8733

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

яєчна шкаралупа

Трохи яєчної шкаралупи — і збиратимете неймовірний урожай овочів: поради городникам

цибуля

Цибуля не хворітиме: прості секрети вирощування

Головне&nbsp;— щоб банку була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу

Головне — щоб банка була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу

вбитий солдат

«Нема тіла — нема діла»: рф навмисно не забирає своїх вбитих, аби не сплачувати компенсації родинам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.