На Echo Arena у Ліверпулі (Великобританія) відбувся вечір професіонального боксу, в рамках якого у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією IBO у напівсередній вазі зійшлися британець Сем Максвел (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 1 поразка) та мексиканець Алехандро Менесес (16 перемог, 9 з них — нокаутом, 5 поразок).

До розчарування місцевої публіки, 32-річний Менесес переважав суперника протягом усього поєдинку, двічі відправляв його на настил рингу і в дев'ятому раунді переміг 33-річного Максвела технічним нокаутом, завдавши супернику першої поразки в кар'єрі і заволодівши чемпіонським поясом.

Зазначимо, що Менесес на прізвисько Бекон, у послужному списку якого є п'ять поразок, виграв четвертий бій поспіль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі чемпіонський бій за титул WBC у надважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Уайтом.

Фото Twitter Probellum_News

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