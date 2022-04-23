Можливі провокації: у низці областей України повернули комендантську годину на Великдень

У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях комендантська година триватиме з 19:00 до 5:00 неділі. Це зроблено, аби убезпечити віруючих від ударів окупантів по місцях скупчення людей.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Водночас з 23:00 до 5:00 комендантська година діятиме у Київській, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській, Рівненській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

«На жаль, є незаперечні дані від розвідки та СБУ про можливі провокації та ракетні удари в місцях масового скупчення людей. Враховуючи це, змушені скасувати розпорядження про відміну комендантської години і запровадити її на Великдень», — заявив він.

Також представник ВП закликав українців залишатися вдома та дивитися богослужіння по ТБ або онлайн. Як відомо, для зручності віруючих богослужіння транслюватимуться онлайн. Крім того, влада просить обмежити присутність людей на території храмів під час освячення великодніх кошиків. Такі заходи необхідні насамперед для безпеки мирного населення.

Нагадаємо, що під час комендантської години категорично забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, а всі, хто порушив це правило (крім як для прямування в укриття), прирівнюються до диверсантів.

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