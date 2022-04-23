Ювілейний гольовий пас Зінченка допоміг «МанСіті» знищити суперника у матчі АПЛ (відео)

«Манчестер Сіті», який вибив з Ліги чемпіонів «Атлетико» і потрапив у півфіналі на «Реал», зберіг лідерство в англійській прем'єр-лізі. У домашньому поєдинку 34-го туру команда Хосепа Гвардіоли розгромила «Уотфорд» — 5:1 (Жезус, 4, 23, 49 з пенальті, 53, Родрі, 34 — Камара, 28), а футболіст збірної України Олександр Зінченко, який відіграв увесь поєдинок, записав до свого активу гольову передачу

Вже на 4-й хвилині матчу українець прийняв м'яч у штрафному майданчику гостей після подачі з флангу та другим дотиком сильно прострілив уздовж воріт. Майбутньому герою матчу бразильцю Жезусу, який забив чотири (!) голи, залишалося лише підставити ногу — 1:0.

Зазначимо, що Зінченко, який різко висловився про росіян після вторгнення в Україну, провів свій 21-й у поточному сезоні поєдинок у футболці «містян», відзначившись трьома асистами (загалом в активі Олександра 10 результативних передач у футболці «МС»).

Успіх дозволив «Манчестер Сіті» зберегти лідерство у чемпіонаті Англії з чотириочковим відривом від «Ліверпуля», у якого, щоправда, одна гра у запасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «МанСіті» із Зінченком не зміг вийти до фіналу Кубка Англії через дикий ляп воротаря.

Фото ФК «Манчестер Сіті»

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