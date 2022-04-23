Російський снаряд вбив футболіста з Бучі

Трагічні новини продовжують надходити з Бучі, де щодня знаходять тіла мирних людей, яких закатували рашисти. Стало відомо про ще одного вбитого — 45-річного Володимира Ковтуна, відомого місцевого футболіста.

«Володимир Ковтун народився у Ворзелі, там закінчив школу, займався футболом у відомого дитячого тренера Валентина Лисова в Ірпінській ДЮСШ. У 2009 році Володимир став одним із засновників і ключових гравців самобутнього колективу «Зірка» (Ворзель), — повідомляє Києво-Святошинський футбол. — Ця команда провела кілька вдалих сезонів у Києво-Святошинській лізі, а сам Володимир знайшов себе на позиції голкіпера, хоча за потреби міг зіграти й в якості польового гравця.

За словами партнера по команді Сергія Титенка, Володимир відзначався бійцівським запальним характером, але водночас в потрібний момент зберігав витримку і холоднокровність, завдяки чому міг спокійно підійти до «позначки» і реалізувати пенальті. Користувався в команді авторитетом та повагою, бо ніколи «не відбував номер на полі», сам грав відповідально та вимогливо ставився до партнерів по команді.

У 2012 році ворзельська «Зірка» з Володимиром у складі стала головною сенсацією Ірпінської футзальної ліги та стала чемпіоном IFL, обігравши всіх фаворитів. Пізніше Володимир кілька років успішно захищав кольори бучанських команд «Курсор» та «Фортуна» в чемпіонаті Бучанської громади. Також виступав за місцеві ветеранські команди, активно брав участь в змаганнях з футзалу".

Володимир Ковтун (у центрі)

За свідченням очевидців, зв'язок з Володимиром зник ще 9 березня. Відомо, що в будинок, в якому він проживав, влучив російський снаряд. Певний час Володимир вважався зниклим безвісти, але після звільнення Бучанського району в морзі Вишгорода його тіло опізнали родичами. Володимира Ковтуна вже поховали на міському цвинтарі Бучі.

Нагадаємо, Верховна Рада просить світ визнати дії росії в Україні геноцидом.

1376

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter