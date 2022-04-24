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Щоб лілії у вашому саду цвіли рясно, слід знати кілька секретів

21:00 24 квітня 2022
лілія

Вирощування лілій — одна з улюблених справ садівника, а ще це справжня окраса вашого дому. Для того, аби ці квіти почували себе добре, слід знати кілька секретів.

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«Догляд за ліліями в умовах відкритого ґрунту полягає в підтримуванні ґрунту у вологому, пухкому і чистому від бур'янів стані, в захисті рослин від хвороб і шкідників, нормальному живленні, — ділиться секретами квітникар Василь Іванюк. — Квітам необхідний легкий, пухкий і поживний ґрунт. Тому при передпосадковій підготовці на важких ґрунтах вносять торф, пісок, перегній. Протягом весни та першої половини літа дають підгодівлі, спочатку з переважанням азотних добрив, пізніше — фосфорних і калійних.

Із захворювань найбільшу небезпеку становить сіра гниль, що викликається грибком. Ознакою сірої гнилі є поява на листках сірих плям овальної форми, які потім буріють і зливаються. Листя і стебла стають коричневими й засихають. Сіра гниль сильніше вражає рослини у вологі роки, при надмірному поливі і якщо вода потрапляє на листя.

У спекотні роки на рослини несприятливо впливає перегрів ґрунту, тому корисно мульчування тирсою, світлим папером або посів між рядками лілій низькорослих однорічників (аліссум, петунія та інші).

У боротьбі з сірою гниллю та іншими захворюваннями велике значення мають збір і знищення стебел і листя восени, регулярне обприскування 1-процентною бордоською рідиною, 0,4-процентною суспензією еупорена або мідно-мильною емульсією.

Хороші результати дає внесення на поверхню гряд навесні деревної золи (по 200−300 грамів на 1 квадратний метр площі). На ґрунтах, недостатньо добре забезпечених поживними речовинами, застосовують підживлення: навесні — з переважанням азоту, перед цвітінням — фосфору, після цвітіння — калію".

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