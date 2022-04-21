31.01 / 32.03 33.33 / 34.71
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

11:50 21 квітня 2022
Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Квітень — час, коли потрібно розпочинати активні роботи на дачі, в саду та на городі. Крім того, не слід забувати і про кімнатні рослини, які теж знаходяться не в найкращій формі після зими.

У цьому впевнені автори одного з youtube-каналів.

Для того, щоб підвищити імунітет рослин, зробити їх більш стійкими до захворювань та негативних факторів навколишнього середовища, вони пропонують використовувати спеціальне підживлення, до складу якого входять аптечні препарати.

Читайте також: Бюджетне добриво із кавової гущі для рекордного врожаю овочів: як його застосовувати

Ці препарати — саліцилова кислота та розчин аміаку — останній потрібен для того, щоб кислота не випала в осад у воді.

Як готувати підкормку, і як правильно її використовувати, вони показали у спеціальному ролику.

«Спробуйте, і ви переконаєтеся, що завдяки підживленню рослини стануть стійкими до різних стресів, а найслабші з них почнуть бурхливо рости і цвісти, також почнуть набирати зелену масу» , — рекомендують вони.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про недороге екодобрива, яке врятує ваш город.

603

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Альона з татом

«Були випадки, коли люди вішалися в укриттях»: страшні хроніки з блокадного Маріуполя

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

підбита техніка ворога

Битва за Донбас для рф — жалюгідний утішливий приз: політолог оцінив майбутню баталію

морква

«Морква буде соковитою та великою»: що для цього потрібно зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.