Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Квітень — час, коли потрібно розпочинати активні роботи на дачі, в саду та на городі. Крім того, не слід забувати і про кімнатні рослини, які теж знаходяться не в найкращій формі після зими.

У цьому впевнені автори одного з youtube-каналів.

Для того, щоб підвищити імунітет рослин, зробити їх більш стійкими до захворювань та негативних факторів навколишнього середовища, вони пропонують використовувати спеціальне підживлення, до складу якого входять аптечні препарати.

Ці препарати — саліцилова кислота та розчин аміаку — останній потрібен для того, щоб кислота не випала в осад у воді.

Як готувати підкормку, і як правильно її використовувати, вони показали у спеціальному ролику.

«Спробуйте, і ви переконаєтеся, що завдяки підживленню рослини стануть стійкими до різних стресів, а найслабші з них почнуть бурхливо рости і цвісти, також почнуть набирати зелену масу» , — рекомендують вони.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про недороге екодобрива, яке врятує ваш город.

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