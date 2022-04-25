«Разом до нових спільних перемог»: Зеленський звернувся до Макрона після оголошення результатів виборів у Франції

Президент Володимир Зеленський привітав свого французького колегу Емманюеля Макрона, який висловив солідарність з Україною у перші дні рашистського вторгнення, з перемогою на виборах глави держави, що відбулися 24 квітня у його країні.

До Макрона Зеленський звернувся у Twitter .

«Вітаю президента Франції та справжнього друга України Емманюеля Макрона з перемогою на виборах. Бажаю Емманюелю Макрон нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! У сильну та об'єднану Європу!», — написав Зеленський.

Як відомо, у Франції увечері 24 квітня завершилося голосування у другому турі виборів президента, де чинний глава держави Емманюель Макрон змагався з кандидатом від правих популістів Марін Ле Пен. Оголошені результати екзитполів показали, що Макрон залишиться главою держави ще на один п'ятирічний термін — у нього 58% голосів. За даними екзитполів, Ле Пен отримала 42% голосів.

З перемогою Макрона також привітали президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чому перемога Ле Пен стала б ударом для Європи.

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