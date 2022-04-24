Для ЄС перемога Ле Пен стане смертельним ударом: що відбувається на президентських виборах у Франції

У неділю, 24 квітня, у Франції відбувається другий тур президентських виборів. За підсумками першого туру, який відбувся два тижні тому, за посаду глави держави борються чинний президент Еммануель Макрон, який засудив напад Росії на Україну, та голова партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. Макрон вважається фаворитом, проте прогнозувати результат другого туру не береться ніхто.

10 квітня Макрон випередив Ле Пен майже на чотири відсотки. Йому вдалося набрати трохи більше ніж 27% голосів. Наразі все залежить від виборців, які у першому турі голосували за інших кандидатів. За їхні голоси й ведуть боротьбу Макрон та Ле Пен. Як пише французька преса, все залежить від прихильників лідера лівої партії «Франція, що не підкорилася» Жан-Люка Меланшона. У першому турі його підтримав кожен п'ятий виборець. І ось тепер ці 20% французів мають визначитися, за кого їм голосувати за два тижні.

Як не парадоксально, кандидати від традиційних партій — соціалістів та консерваторів — зазнали поразки. У першому турі вони показали найгірші результати за всю історію існування своїх партій. І хоча перед другим туром Ніколя Саркозі та Франсуа Олланд закликали французів підтримати Макрона, їхня позиція мало що вирішує.

А ось Меланшон міг би однією своєю заявою визначити результат другого туру. Однак він, звернувшись до своїх прихильників, висловився доволі розмито. Політик закликав не віддавати голоси правим. Але він не сказав прямо, що потрібно підтримати Макрона. При цьому його виборці роз'єднані. Є підстави вважати, що багато хто з них вирішить і зовсім проігнорувати другий тур. «Ні той, ні інша», — написали студенти Сорбонни на плакаті, який вивісили на стінах університету.

Не виявили явного переможця й теледебати, які пройшли 20 квітня. Макрону вдавалося вміло відбивати удари Ле Пен, яка звинувачувала його в тому, що за його правління знизився рівень добробуту французів. Він нагадав суперниці про фінансовий скандал, в якому вона виявилася замішаною через російські гроші. Партія Ле Пен отримала ще 2014 року кредит 9 мільйонів євро від «Першого чесько-російського банку». Банк давно припинив свою діяльність, проте його правонаступником стало російське військове підприємство «Авіазапчастина». І партія Ле Пен винна йому з урахуванням відсотків 12 мільйонів євро. До речі, саме перед другим туром виборів вона розпочала погашення боргу! І кандидата у президенти Франції не бентежить той факт, що «Авіазапчастина» перебуває під американськими санкціями.

«Національне об'єднання» виплачуватиме в середньому по 322 тисячі євро кожні три місяці до 2028 року, повідомляє The Walt Street Journal. Світова угода між партією Ле Пен та АТ «Авіазапчастина» була укладена у червні 2020 року після того, як російська компанія звернулась до Арбітражного суду Москви з позовом про невиплату кредиту.

Формально теледебати виграв Макрон. Йому перемогу віддали 59% глядачів. Але це нічого не означає, тому що кожен другий французький телеглядач вважає чинного президента зарозумілим і снобом. А ось Ле Пен вони просто побоюються. І цей страх може зіграти на руку Макрону.

За другим туром президентських виборів у Франції стежать із тривогою не лише в Україні, а й у Євросоюзі. Для ЄС перемога Ле Пен стане смертельним ударом. Вона має діаметрально протилежні погляди з Брюсселем з усіх ключових питань — від економіки до НАТО. Євросоюзу тоді точно доведеться забути про єдину політику щодо Росії та України.

Нагадаємо, наразі Франція співпрацює з Україною та Міжнародним кримінальним судом, щоб притягнути винних у військових злочинах росіян до відповідальності.

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