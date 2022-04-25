«Однією ногою на боці Путіна»: позиція Шольца щодо України може коштувати йому крісла канцлера Німеччини

Під канцлером Німеччини Олафом Шольцем захиталося крісло. Глава федерального уряду швидко втрачає довіру виборців. Всьому виною його незрозуміла багатьом німцям позиція щодо постачання важкого озброєння Україні. Шольц знаходить різні приводи, щоб відмовити Києву, хоча публічно голосно заявляє про цілковиту підтримку України у війні, розв'язаній Росією.

Найближчими днями блок ХДС/ХСС, який перебуває в опозиції, має намір сам винести на голосування в Бундестазі питання про постачання Україні танків та іншої бронетехніки німецького виробництва. Лідери цієї політичної сили кажуть, що їм набридло чекати, коли це зробить уряд. Вони попереджають, що готові також ініціювати голосування і з іншого питання — довіри до уряду Шольца.

Останньою краплею терпіння християнських демократів став виступ канцлера у Бундестазі 19 квітня. У той день Нідерланди вперше оголосили про постачання важких озброєнь Україні. І в Німеччині справедливо очікували, що Шольц своєю чергою заявить про таке саме рішення.

Проте канцлер вкотре підтвердив, що ФРН підтримає Україну, але обійшов при цьому стороною тему постачання танків, броньованої техніки або важкої артилерії. Мало того, Шольц заявив, що Німеччина не зможе відправити в Україну також іншу техніку із запасів Бундесверу. Нібито Міністерство оборони ФРН не має нічого придатного. Навіть бойові машини піхоти (БМП) Marder, які давно вийшли в тираж, відправляти не можна, оскільки у самого Бундесвера виникнуть дірки в обороноздатності.

Єдине, що можна зробити, це використати таку схему. Німеччина готова оплатити прямі постачання в Україну зброї від німецьких виробників за складеним Берліном списком.

Як заявив одразу посол України у ФРН Андрій Мельник, він бачив цей список. «У ньому взагалі немає важких озброєнь. Зброї, яка потрібна нашій країні, у цьому списку немає!» — сказав Мельник в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Виступ Шольца обурив не лише українського посла. Багато німців у соцмережах накинулися на свого канцлера з критикою. Шольца завалили саркастичними мемами.

Помічники канцлера спробували захищатись у ЗМІ. Ось їхні аргументи. По-перше, Шольц відмовився від великодньої відпустки! Він продовжив працювати. По-друге, канцлер цілодобово лише й зайнятий допомогою Україні. Але надати конкретну допомогу складніше, ніж хотілося б. Наприклад, танки. Так, у виробника (концерн Rheinmetall) є вільні Leopard, але їх ще необхідно привести до бойового стану. На це піде кілька тижнів, або навіть місяців.

Проте німецька преса не вірить Шольцу та його оточенню. Газета Tagesspiegel опитала представників фракції СДПН (партія Шольца), які підтримують свого лідера. Видання дійшло висновку, що оточення канцлера, як і раніше, побоюється, як би «не стати в очах Путіна стороною, що воює». Ще одну небезпеку соціал-демократи вбачають у тому, що Україна, отримавши серйозне озброєння, зможе відтіснити армію РФ до її кордонів і навіть спробувати забрати назад Крим, а це може призвести до використання ядерної зброї з боку Москви.

Стаття в Tagesspiegel викликала вибух обурення у політичних колах Німеччини. Виявилося, що навіть у коаліційному уряді Шольца багато міністрів такі побоювання не поділяють. Провідні партії виступають за підтримку максимального збільшення допомоги Україні, зокрема й постачання танків, броньованих машин та артилерійських знарядь.

«Мені здалося дуже примітним, коли Шольц сказав, що достатньо подивитися на міжнародну спільноту, щоб зрозуміти, що у світі роблять те, що робимо і ми для підтримки України. Це не так, адже тоді б у світі дуже мало робили», — заявила телеканалу ZDF член фракції партії ВДП, голова комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман. До речі, вона відвідала нещодавно Україну та знає, про що говорить. Вона впевнена, що оточення канцлера, яке вважає свої зусилля достатніми, не помічає удару по міжнародному іміджу Німеччини.

А ось і думка християнських демократів, які вже згадувалися. «Україна може захищатися від масштабного російського нападу на Донбасі, тільки маючи відповідне озброєння», — заявив експерт ХДС із зовнішньої політики Норберт Реттген.

«Якщо Німеччина й надалі затягуватиме, то буде однією ногою на боці Путіна», — наголошує заступник голови фракції ХДС/ХСС Йохан Вадефуль.

Голова Комітету у справах ЄС у Бундестазі з партії «зелених» Антон Хофрайтер навів економічний аналіз, з якого випливає, що Німеччина робить не так багато у порівнянні з іншими західними країнами. Якщо рахувати у перерахунку до ВВП, то ФРН посідає у списку країн, які надають допомогу Україні, лише 12-те місце. Хофрайтер дорікнув Шольцу: «Ми гальмуємо з санкціями, ми гальмуємо з постачанням озброєння, і через це зростає ризик, що війна затягнеться». На думку політика, така позиція уряду підвищує ризики втягування в конфлікт інших країн, що може призвести до «фактичної Третьої світової війни».

Ще один примітний факт — обережну лінію Шольца підтримали лише у проросійській партії «Альтернатива для Німеччини»!

Все це змусило уряд ФРН шукати нові схеми постачання важких озброєнь Україні. Пресслужба Шольца повідомила, що Німеччина обговорює з партнерами НАТО відшкодування Берліном втрат військової техніки тим країнам Східної Європи, які, як Чехія, відправляють Україні танки радянського зразка. ФРН готова натомість виготовити для них сучасне озброєння НАТО.

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І ось 23 квітня сталося те, чого в оточенні Шольца не очікували. Дочірнє підприємство концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду в Берліні за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти типу Marder. Як повідомляє газета Welt am Sonntag, запит надійшов до Міністерства економіки Німеччини й був негайно переданий звідти до Федеральної ради безпеки. До цього органу крім Шольца входять керівник відомства федерального канцлера, а також міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічного співробітництва та юстиції.

Видання наголошує, найближчими днями Рада безпеки вирішить, чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння Україні? Газета також зазначає, що Rheinmetall готовий продати БМП Україні «в найкоротші терміни». Перша партія може бути поставлена ​​Києву протягом кількох тижнів.

Схоже, і тут помічники Шольца вирішили шукати нові лазівки. Берлін звернувся до влади Швейцарії із запитом щодо Marder. Річ у тім, що у цих бронемашинах використовуються боєприпаси швейцарського виробництва. Уряд у Берні відразу заборонив Німеччині передавати Україні дані боєприпаси. І це може стати новою перешкодою нашій країні.

Швейцарія посилається при цьому на свій нейтралітет. Водночас, повідомляє швейцарський інтернет-портал 20min. ch, військова продукція зі Швейцарії вже перебуває у зоні бойових дій. Великобританія відправила до України протитанкову зброю зі швейцарськими боєголовками. Британці користуються лазівкою у швейцарському законодавстві — на експорт окремих деталей чи вузлів зброї не потрібно спеціального федерального дозволу. Німеччина могла б теж не питати Швейцарію, але Шольц вчинив інакше.

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