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Спорт

«Якщо він захоче стати танцюристом балету…»: дружина Ф'юрі висловилася про подальшу кар'єру непереможного боксера

14:46 25 квітня 2022
Тайсон Ф&#39;юрі з дружиною Періс

Непереможний британський боксер Тайсон Ф'юрі, нокаутувавши свого співвітчизника Ділліана Уайта та захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій вазі, повідомив про те, що завершує кар'єру.

«Це однозначно кінець Циганського короля, і я пішов голосно. Я пообіцяв своїй дружині, що більше не повернуся в ринг», — повідомив Тайсон із рингу на арені «Уемблі» перед 94 тисячами вболівальників.

Шанувальники боксу сподівалися, що ця заява — лише черговий рекламний трюк від епатажного спортсмена. І ось дружина Ф'юрі, яка в серпні минулого року народила шосту дитину, частково підтвердила їхні припущення.

«Я хочу чесно сказати, що я давно хотіла, щоб Тайсон завершив кар'єру. Я вважаю, що йому нема чого доводити у боксі. Йому не треба продовжувати битися, і він зробив усе, щоб показати світу, що він є найвеличніший. Якщо продовжувати битися, то що він із цього отримає? Йому не потрібно бути відомішим.

У нас є все, що ми коли-небудь хотіли. Сподіваюся, він завершить кар'єру, але, правду кажучи, у глибині мого серця, я думаю, якщо з'явиться можливість проведення бою за звання абсолютного чемпіона, я думаю, він піде на це. Я просто вважаю, що він не зможе проґавити її, тому що це єдиний пункт, який відсутній у його списку.

Тайсон завжди отримує моє благословення, байдуже, що він обирає в житті. Якщо він хоче боксувати, якщо він хоче WWE, якщо він хоче UFC, якщо він захоче стати танцюристом балету — я підтримаю його й дозволю робити те, що він хоче, тому що він підтримує мене у всьому", — наводить слова Періс Фьюрі сайт vringe.com.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі порівняв Олександра Усика з легендарним Мухаммедом Алі.

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