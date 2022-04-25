Щоб бути струнким, вживайте батат: як виростити «солодку» картоплю на городі

Вирощування батату набирає усе більшої популярності. Попри схожість звичайної картоплі із «солодкою», характеристики й вирощування цих плодів істотно відрізняються.

«Вирощувати батат можна тільки розсадним способом. Для цього потрібно невеликі бульби покласти у місткості з піском. Бульби краще розташовувати горизонтально, заглибивши їх у пісок на половину, — розповідає городниця Інна Ковальова. - Готові місткості поставити у теплому та світлому місці, пісок має бути гарно зволоженим (оптимальна температура для пророщування 22 — 28 градусів). Перші паростки з'являються через 25−30 днів, коли вони досягнуть 15 см у висоту, їх відділяють від бульби та висаджують в ґрунт у горщики або ставлять у воду.

Перші паростки з'являються через 25-30 днів

За два тижні до висадки у відкритий ґрунт, розсаду потрібно почати загартовувати. Кращі терміни для висадки розсади у відкритий ґрунт — друга половина травня — початок червня, коли минуть загрози заморозків, а температура ґрунту буде не нижча +15 С. Висадка у спеку батату не загрожує. Якщо коріння на розсаді вже довге, його можна обрізати, залишивши приблизно 7−10 см.

Якщо коріння на розсаді вже довге, його можна обрізати, залишивши приблизно 7-10 см

Саджати на відкритих сонячних ділянках. Спосіб посадки «в гребінь» — висота гребня має бути приблизно 30−40 см, шириною 40 см. Паростки висаджуємо на відстані 30 см один від одного.

Полив відіграє важливу роль у формуванні бульб. Якщо засушливий період, батат потрібно поливати не менше одного разу на тиждень. Під час росту формуються гілки-ліани, які можуть сягати 1−2 м, їх потрібно час від часу підіймати, ворушити, щоб вони не вкорінювались".

З однієї картоплини, за словами городниці, можна зібрати пів тонни урожаю. З гектара вийде аж сто тонн. Картопля ця смакує вареною, смаженою, тушкованою. Можна додати перець, моркву та інші овочі. В першу чергу ця картопля підійде тим, хто не хоче набирати зайву вагу. У ній багато заліза та кальцію. Очищає кров від холестерину та знижує артеріальний тиск, а завдяки великому вмісту вітаміну В6 зміцнює стінки кровоносних судин.

Раніше бренд-шеф Андрій Величко поділився рецептом запеченого курчати х бататом.

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