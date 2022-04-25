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«Знищу на звороті»: СБУ перехопила цинічну телефонну розмову рашистів про обстріл українських школярів

17:13 25 квітня 2022
«Знищу на звороті»: СБУ перехопила цинічну телефонну розмову рашистів про обстріл українських школярів

Російські окупанти на окупованій ними Херсонщині розстрілюють не лише родичів українських військових, а й навіть школярів, причому з артилерійської зброї. Докази нелюдських злочинів отримала СБУ під час перехоплення телефонної розмови командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню.

З розмови випливає, що школярам спочатку дають можливість пройти мостом, але планують обстріл малечі на зворотньому шляху.

— Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.

— Понятно. Что несли?

— Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.

— Понятно. Отработал?

— Не стал пока.

— Жалеешь, да, пока?

— Пропущу пока.

— Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой, — йдеться в розмові.

В спецслужбі додають, що використають цей запис, як і тисячі інших, для формування доказової бази, на яку Україна буде спиратися, щоб покарати окупантів за їхні звірства.

Нагадаємо, кількість вбитих окупантами українських дітей вже перевалила за дві сотні. Чи не наймолодшою з жертв стала тримісячна одеситка Кіра, яку російська ракета вбила у квартирі разом з мамою і бабусею.

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