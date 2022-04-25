Верифікація буде жорсткішою: у Мінфіні спрогнозували, що станеться з виплатами пенсій до кінця війни

Незважаючи на тор, що через військові дії путіна багато українців залишилися без роботи (а це означає скорочення надходжень до Пенсійного фонду України), розмір пенсій та інших соціальних виплат в Україні зменшувати не планують. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час всеукраїнського телемарафону.

«Витрати соціального блоку у нас у пріоритеті, як і військові витрати. Тому я не прогнозую зараз такі скорочення, не бачу поки що в них необхідності», — зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що верифікація одержувачів соціальної допомоги буде жорсткішою, ніж раніше, тому очікується зменшення кількості одержувачів такої допомоги.

Які види пенсій продовжать виплачувати нашим співгромадянам

Насамперед, це, звичайно, пенсія за віком, яка призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, зазначає незалежний консультант Сергій Коробкін.

Якщо людина не встигла подати відповідну заяву протягом трьох місяців з дня народження, то пенсія призначатиметься з дня подання такої заяви. До того ж, заяву на призначення пенсії можна подати заздалегідь, але не раніше, ніж за місяць до дня досягнення пенсійного віку.

Завдяки активнішому впровадженню електронних технологій минулого року в Пенсійному фонді з'явилися нові сервіси.

Тепер заяву на призначення чи перерахунок пенсії можна подати в електронному вигляді, тобто дистанційно. Звичайно, не всі люди старшого віку здатні опанувати нові технології, і не у всіх є такі технічні можливості. Але чим далі ці послуги матимуть попит, адже так можна оформляти пенсійні виплати по інтернету, не виходячи з дому. Це тим зручніше, коли в країні лютує, наприклад, пандемія коронавірусу, або ще гірше — воєнний стан.

Водночас, вже діє і послуга «автоматичне призначення пенсії». Щоб скористатися цим сервісом, людині необхідно зареєструватися на порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису та заповнити відповідну анкету.

Є навіть спеціальна мобільна програма для смартфонів, через яку все це робити ще зручніше. Це можна зробити незалежно від віку, навіть якщо до пенсії ще багато років. Коли настане час, пенсію призначать автоматично. Адже всі дані щодо сплати страхових внесків є у Пенсійному фонді, якщо, звичайно, вони офіційно сплачувались. Це означає, що більшість відомостей про стаж та зарплату людини, починаючи з 2000 року, є у Пенсійному фонді. Таким людям пенсію буде призначено автоматично при досягненні пенсійного віку. Додатково звертатися та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду не потрібно.

Інші види пенсій

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо пізніше — пенсію призначать із дня подання відповідної заяви.

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається з дня, наступного за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців від дня смерті годувальника. Інакше пенсію призначать з дня подання заяви, а також для попередніх видів пенсій.

Переведення із одного виду пенсії на інший завжди здійснюється з дня подання відповідної заяви.

У свою чергу, перерахунок пенсії зазвичай провадиться в наступні терміни:

з першого числа місяця, у якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано до 15 числа включно;

з першого числа наступного місяця, якщо заява з усіма необхідними документами подана ним після 15 числа

Терміни призначення

Документи про призначення пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення чи відмову у призначенні пенсії. Цей термін може бути продовжено на термін проведення додаткової перевірки відомостей про осіб, які претендують на пенсію, але не більш як на 15 днів. Нарахована сума пенсії включається до документів для її виплати не пізніше одного місяця з дня ухвалення рішення про її призначення.

Тому якщо заяву на призначення пенсії подано наприкінці місяця, то шансів отримати першу виплату одразу наступного місяця фактично немає. Слід ще враховувати, що списки на виплату пенсії за поточний місяць надаються уповноваженим установам наприкінці попереднього місяця.

Так чи інакше, якщо до заяви про призначення пенсії одразу додані всі необхідні документи, перші виплати за законом зазвичай можна очікувати за місяць-два. Хоча ці терміни можуть варіюватися вже від конкретних обставин іноді на краще, а іноді і на гірший бік.

Нагадаємо, зараз дізнатися про свій страховий стаж для призначення пенсії в Україні можна, не виходячи з дому .

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