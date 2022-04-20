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Погода

Дощі, вітер та до плюс 20: синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень

10:53 20 квітня 2022
Крокус

Невже світле свято Воскресіння Христового ми зустрічатимемо з нічними заморозками та мокрим снігом, обіцяними раніше мешканцям більшості регіонів України, та яких ще «сюрпризів» чекати від погоди найближчими днями? Із цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до синоптиків.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру, у середу, 20 квітня, дощі накриють практично всі регіони, лише на заході опади пройдуть місцями, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході та півночі місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 8, а ось у Криму та Луганській області повітря прогріється до 14 градусів тепла.

У наступні дні температура повітря підвищуватиметься, особливо на півдні та сході країни, а опади ослабнуть.

Так, вже у суботу, 23 квітня, на заході України стовпчики термометрів покажуть плюс 13, у Херсонській області повітря прогріється до 20 градусів тепла.

У святкову неділю, 24 квітня, невеликі дощі пройдуть у більшості регіонів, найменше опадів очікується на півдні. Швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході до плюс 12 градусів, на півдні — до 20 градусів тепла.

«25−26 квітня очікується проходження атмосферних фронтів, які принесуть короткочасні дощі з грозами у західних, північних, центральних областях та Харківській області, а на решті території країни без опадів «, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — А ось 27−28 квітня погоду визначатиме поле підвищеного тиску, завдяки чому встановиться переважно суха погода. Температура у ці дні очікується вночі у межах 8−13 градусів тепла, вдень, а у західних та північних областях буде 15−20 градусів тепла, на решті території — до 24 градусів вище за нуль».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про прогноз народного синоптика Володимира Деркача на весну. Він прогнозував кінець другої декади квітня з дощами та зниженням температури до заморозків у нічний час. У третю декаду місяця, 21−30 квітня, також очікуються опади. Температура вдень буде комфортнішою, ночі ж, як і раніше, будуть холодними.

Фото Pixabay

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