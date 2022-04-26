Вибухи у Придністров'ї продовжуються: з ладу виведено телерадіоцентр (фото)

У невизнаному Придністров'ї, про необхідність «звільнення» якого нещодавно заявляв російський генерал-майор Рустам Міннекаєв, останнім часом було зафіксовано кілька вибухів.

У місцевому «МВС» заявили, що вранці у вівторок, 26 квітня, у селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05.

Вибухи пролунали на території радіотелецентру «Маяк». З ладу виведено дві найпотужніші антени: одна — мегаватна, друга — напівмегаватна. Обидві ретранслювали радіо росії. Ніхто зі співробітників центру та місцевих жителів не постраждав.

Зазначається, що сигнал радіотелецентру, побудованого наприкінці 60-х років минулого століття, міг ретранслюватися на США, Близький Схід і Латинську Америку.

Також ЗМІ повідомляють про вибух на військовому аеродромі в районі Тирасполя, який готувався прийняти літаки з десантом із Росії.

А напередодні стало відомо, що пролунали вибухи в приміщенні, де розташовані офіси місцевого «Міністерства державної безпеки» та філії російської «Федеральної служби безпеки» у ПМР.

За даними української розвідки, будівля була пошкоджена, а на вулиці знайшли імовірно використані РПГ-22 та РПГ-27.

«Вибухи у «ПМР» — спланована провокація російських спецслужб. Утім, для керівництва «ПМР» ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій «ПМР» Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району. У ньому йшлося про термінову (до 16:00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місцезнаходження «захищеного пункту управління цивільної оборони міста», — повідомляли в ГУР Міноборони України і додавали, що російські спецслужби продовжать серію провокацій на території «ПМР».

Раніше повідомлялося, що окремі депутати російської державної думи заявили про нібито перспективи «визнання» так званої «Придністровської молдавської республіки».

Фото із сайту https://mvdpmr.org

961

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter