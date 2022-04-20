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Спорт

«Клуж» — «Динамо» — 0:0: відео матчу в Румунії

23:39 20 квітня 2022
Динамо Київ

У середу, 20 квітня, київське «Динамо» провело черговий матч у рамках благодійного турне «Матч за Мир! Зупинимо Війну!». Слідом за перемогами над «Легією» (3:1) та «Галатасараєм» (3:1) чинний чемпіон України зустрічалося з румунським «Клужем» на стадіоні «Константін Радулеску» у Клуж-Напоці.

Суперник «біло-синіх» веде боротьбу за чемпіонство цього сезону. Підопічні легенди румунського футболу Дана Петреску (95 матчів за національну збірну, а також виступи за такі клуби, як «Стяуа», «Дженоа» та «Челсі») очолюють чемпіонську групу, незважаючи на поразки у двох останніх турах (від «Університаті» Крайова — 2:3 та «Стяуа» — 0:1), випереджаючи на два очки «Стяуа», що йде другим.

«Клуж» (Румунія) — «Динамо» (Україна) — 0:0

«Динамо»: Бущан (Бойко, 46), Караваєв (Боль, 79), Забарний (Бурда, 69), Сирота (Попов, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 46), Сидорчук (Андрієвський, 69), Шапаренко, Антюх (Ванат, 46), Циганков (Кулач, 79), Гармаш (Шепелєв, 46), Бєсєдін (Довбик, 79).

Повне відео матчу

Нагадаємо, що в рамках благодійного турне у динамівців заплановані матчі з дортмундською «Боруссією» (26 квітня) та загребським «Динамо» (28 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 11 динамівців викликані до збірної України для підготовки до матчів плей-оф ЧС-2022 та Ліги націй.

Фото ФК «Динамо»

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