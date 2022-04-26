5 вбитих та 18 поранених: рашисти ракетами обстріляли Вінниччину
Ми вже повідомляли, що 25 квітня російські окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об'єктів транспортної інфраструктури поблизу Жмеринки та Козятина на Вінниччині. У обласній прокуратурі повідомили подробиці:
«На місці подій працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби. Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено. Інформація уточнюється. За вказаним фактом слідчими УСБУ у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч. 3 ст. 110 КК України — умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків)».
Нагадаємо, під Херсоном ЗСУ знищили арсенал рашистів, загинуло понад 70 окупантів.2520
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter