5 вбитих та 18 поранених: рашисти ракетами обстріляли Вінниччину

Ми вже повідомляли, що 25 квітня російські окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об'єктів транспортної інфраструктури поблизу Жмеринки та Козятина на Вінниччині. У обласній прокуратурі повідомили подробиці:

«На місці подій працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби. Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено. Інформація уточнюється. За вказаним фактом слідчими УСБУ у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч. 3 ст. 110 КК України — умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків)».

Нагадаємо, під Херсоном ЗСУ знищили арсенал рашистів, загинуло понад 70 окупантів.

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