31.34 / 32.18 33.61 / 34.73
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

5 вбитих та 18 поранених: рашисти ракетами обстріляли Вінниччину

15:44 26 квітня 2022
обстріл Вінницької області 25 квітня

Ми вже повідомляли, що 25 квітня російські окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об'єктів транспортної інфраструктури поблизу Жмеринки та Козятина на Вінниччині. У обласній прокуратурі повідомили подробиці:

«На місці подій працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби. Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено. Інформація уточнюється. За вказаним фактом слідчими УСБУ у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч. 3 ст. 110 КК України — умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків)».

Нагадаємо, під Херсоном ЗСУ знищили арсенал рашистів, загинуло понад 70 окупантів.

2520

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мобілізація до армії

«Мене не призвуть, бо маю маленьку дитину»: розвінчуємо найпоширеніші міфи про армію

троянди

Щоб троянди буяли: лайфхаки, завдяки яким кущі радуватимуть вас квітами і не хворітимуть

Юрій Романенко

Янукович з кінця лютого жив у Сухолуччі під Києвом, а Царьов готувався у березні стати в.о. президента України, — Юрій Романенко

лілія

Щоб лілії у вашому саду цвіли рясно, слід знати кілька секретів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.