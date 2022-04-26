Янукович з кінця лютого жив у Сухолуччі під Києвом, а Царьов готувався у березні стати в.о. президента України, — Юрій Романенко

Політолог, експерт із зовнішньої та внутрішньої політики України, засновник видання «Хвиля» та співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко стверджує, що «легітимний» Віктор Янукович мав «зректися престолу».

«Як Янукович і його недоумки допомогли путіну почати ідіотську війну з Україною. Зараз уже про це можна говорити, тому напишу, — пише на своїй сторінці у соцмережах Юрій Романенко. — Пам'ятаєте, перед війною британці зливали інфу про те, що путін хоче поставити маріонетковий уряд на чолі з Царьовим?

Так ось. Ці тупорилі у@бки дійсно намагалися це реалізувати. 28 лютого, після захоплення Сухолуччя та Іванківського району в цілом, із Мозиря привезли Януковича, Клюєва, Якименка, Табачника, Царьова та інших виродків з уряду Януковича та регіоналів.

Був такий колишній продюсер «112 каналу» Зубрицький. Вони жили в Сухолуччі у мисливському будиночку Януковича і готувалися з 10 березня займати у Києві кабінети. Царьов мав очолити Верховну Раду та стати в.о. президента України після того, як Янукович, повернувшися до Києва на кшталт «легітимного президента», прийняв би три укази:

1. Про скасування всіх законів прийнятих у 2014−2022.

2. Про розпуск Верховної Ради та призначення дострокових парламентських та президентських виборів.

3. Про те, що «йде» з посади президента

росія та колаборанти були впевнені, що в Україні все готове та пройде гладко. Коли все пішло не за сценарієм, то у проміжку між 15−20 березня вся шобла Януковича згорнулася і поїхала до росії хто куди.

Найбільші питання у Кремля виникли до Якименка, який за Януковича був головою СБУ. За фактом Якименко брав гроші у ФСБ, а також у Курченка. Якименко переконував Кремль, що у нього все під контролем і його сітка буде здатна забезпечити перехоплення влади за підтримки росії. У результаті путін прийняв рішення про атаку на Україну на базі абсолютно недостовірної інформації.

За підсумками вторгнення росії в Україну в Кремлі до придурків Януковича немає жодної віри, і вони були відключені від федеральних каналів, а комунікація з ними припинена.

Ось так працювали спецслужби росії. Ось на такому ідіотизмі та ідіотах, який очевидний будь-якій розсудливій людині в Україні, путін склав свої «грандіозні плани». Саме тому росія приречена на поразку. Мультик путіна про велич росії, яку вклали хворі люди на кшталт Проханова та Мединського, плюс величезна корупція та брехня оточення, породили жахливого мутанта, який кинувся руйнувати Україну та становить загрозу для всього світу".

Слід зазначити, що офіційна версія, озвучена секретарем РНБО Олексієм Даниловим, зовсім інша — в ній не було місця нардепові Олегу Царьову. За словами Данилова, «біля керма» в Україні мали стати високопосадовці-військові, а роль «сірого кардинала» відводилася заарештованому нардепу та лідеру «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку.

Фото Юрія Романенка із соцмереж

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