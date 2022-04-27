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Спорт

«Продавав наркотики та жебракував»: ексзірка «МЮ» та «Ювентуса» розповів про важке дитинство

17:04 27 квітня 2022
Патріс Евра

Колишній захисник «Монако», «Манчестер Юнайтед» та «Ювентуса» француз Патріс Евра, який нещодавно приголомшив заявою про геїв у футболі, відверто розповів про своє неблагополучне дитинство, яке майбутній зірковий футболіст провів у передмісті Парижа.

Ексгравець збірної Франції, який провів за «трикольорових» 81 матч, узяв участь у шоу на телеканалі ВВС, де зіркові гості пропонують глядачам з'ясувати, яке із запропонованих тверджень із їхнього життя є невірним. «Торгівля наркотиками, жебрацтво біля магазину, робота продавцем телевізорів — одне з цього неправда, — запропонував Евра три варіанти, а потім сам назвав хибний. — Я не продавав телевізори. Інші два — чиста правда. Мені тоді було 13 років».

Також Патріс згадав, як змушений був побиратися банально в пошуках їжі. «Коли батько покинув нас, ми були в дуже тяжкому становищі. Іноді опівночі ми залазили в баки для сміття, коли туди викидали холодні бігмаки. Все було схоже на хаос… Але футбол урятував мене. У 17 років я опинився в Італії. Пам'ятаю, коли ми приїхали, то хазяї накрили стіл. Поївши, я зателефонував мамі та сказав: „Мам, я тут, як у раю. Нам подають їжу — з одного боку дві вилки, два ножі з іншого“. Це мій найкращий спогад», — додав Евра.

Зазначимо, що за роки своєї професіональної кар'єри, з 1998-го по 2018-й, футболіст провів на клубному рівні понад 700 матчів у всіх турнірах та завоював 20 трофеїв — у тому числі п'ять разів став чемпіоном Англії, двічі тріумфував у італійській серії А, а також став переможцем Ліги чемпіонів та клубним чемпіоном світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Сергій Кривцов здійснив на Мальдівах мрію дитинства.

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