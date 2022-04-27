Навмисно «заблукали» на позиціях українських військових: в полон здалися примусово мобілізовані бойовики рашистів

Російському вождю абсолютно все одно, кого відправляти на війну — власний народ чи російськомовне населення Донбасу. Такий висновок можна зробити з новини, яку опублікували співробітники 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях. Спецслужба затримала двох бойовиків «Л/ДНР», яких агресор примусово «мобілізував» на тимчасово окупованих територіях.

«На Луганщині ще двоє „асвабадителей“ здалися в полон українським військовослужбовцям. Примусово мобілізовані чоловіки навмисно „заблукали“ на позиціях українських військових. Один з них — стрілок „2-го взводу 3-ї роти 208 Козачого полку (2 ОМБр)“. Він був примусово мобілізований до терористичного угруповання „ЛНР“. Невідомі в масках просто затримали його на одній з вулиць Луганська та майже два тижні катали з іншими мобілізованими окупованими територіями Луганщини, — йдеться у повідомленні. - Згодом висадили поблизу лінії фронту на бойових позиціях. Не маючи військового досвіду, зловмисник заблукав та вийшов до позицій ЗС України, де був взятий у полон. Другий примусово мобілізований бойовик був взятий у полон у Донецькій області. Його також схопили просто на вулиці окупованого Єнакієвого. Він чергував на посту на лінії бойового зіткнення та мав слідкувати за позиціями українських військових. Рядовий так званого „133 стрілкового полку м. Горлівка“ теж „випадково“ вийшов на позиції українських військових».

Раніше повідомлялося, що в ОРДЛО окупанти розпочали мобілізацію дітей, і вже є перші загиблі на цій війні.

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