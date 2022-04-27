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Події

Окупанти захопили два медзаклади у Запорізькій області, а замість легітимної влади призначили колаборантів

22:05 27 квітня 2022
окупанти

Окупанти не полишають спроб проводити наступальні дії в східних районах Запорізької області. Противник намагається вести активні дії для подальшого просування до межі Запорізької та Донецької областей. Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю:

«Окупанти продовжують вести інформаційно-психологічний вплив на жителів окупованих територій, розповсюджують брехливу інформацію через інформаційні бюлетені та телеграм-пабліки. Здійснюють погрози та фізичний тиск на керівників легітимних органів місцевої влади та їхні родини, місцеве населення з метою організації, проведення фейкових виборів (псевдореферендумів) та створення проросійських органів влади. В Михайлівці окупанти зняли чергове фейкове відео для російського телебачення, на якому нібито мешканці добровільно здають зброю як акт демілітаризації. Російські злочинці продовжують збирати інформацію про кожного жителя. Тих громадян, хто проявляє українську позицію, викрадають і вивозять у невідомому напрямку. З міста Пологи надійшла інформація від місцевої жительки, що російські терористи на одному з перехресть міста здійснили постріл з невстановленої зброї та вбили її чоловіка 1997 р.н. У місті Молочанськ Пологівського району на залізничній станції через військові ворожий обстріл було пошкоджено залізничний пасажирський вагон».

За словами українських військових, у Василівці російські окупанти призначили «в.о. голови» міської ради Наталію Романіченко та вивісили ганчірку-триколор. Ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького вступила у змову з представниками окупаційної влади та виконує організаційно-розпорядчі функції.

У Бердянську окупанти призначили в один з медичних закладів керівника-колаборанта. Крім цього, рашистами призначено головою міського департаменту охорони здоров’я зрадника Миколу Мірошниченка, який донедавна займався волонтерством.

Раніше СБУ назвала кримінальних авторитетів, які погодилися співпрацювати з окупантами.

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