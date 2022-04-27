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Події

Приклали руку місцеві колаборанти: мер Бучі розповів, що допомогло рашистам убивати мирних людей за списками

19:10 27 квітня 2022
Жертви рашистів

У Бучі окупанти вбивали людей, користуючись деякими списками, до складання яких доклали руку місцеві колаборанти-зрадники вказували імена та адреси місцевих жителів. Про це розповів мер міста Анатолій Федорук.

«Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони наперед знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина», — сказав. Федорук в інтерв'ю канадському телеканалу CBC

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За його словами, у списку, крім його власного прізвища, були також дані депутатів Бучанської міської ради, а також політиків та чиновників, які проживають у Бучі.

Нагадаємо, частина «катів Бучі» вже загинула у боях з українськими воїнами на Харківщині.

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Приклали руку місцеві колаборанти: мер Бучі розповів, що допомогло рашистам убивати мирних людей за списками

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