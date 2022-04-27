Збірна України знищила Сербію на старті чемпіонату світу з хокею: відео матчу

Чоловіча збірна України успішно стартувала на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІВ, що проходить у польському місті Тихи.

У третьому за силою дивізіоні в хокейній ієрархії наша команда виступає разом із Японією, Польщею, Естонією та Сербією. Згідно з регламентом, лише переможець турніру зможе підвищитися у класі та вийти до дивізіону IA, а ось команда, яка посяде останнє місце, навпаки, опуститься у дивізіон ІІА.

Підопічні Вадима Шахрайчука провели перший матч у рамках турніру проти Сербії й буквально знищили суперника — 7:0. «Дубль» ще в першому періоді записав до свого активу нападник «Донбаса» Олександр Пересунько, у другій 20-хвилинці також дві шайби закинув форвард «Маріуполя» Вадим Мазур, ще по одному разу відзначилися Дмитро Німенко («Сокіл»), Фелікс Морозов («Донбас») та Віталій Лялька, який виступає у Словаччині за клуб «Пряшов».

Відео матчу

Зазначимо, що напередодні свої стартові матчі провели суперники «жовто-синіх» по групі: Японія розгромила Сербію (8:0), а Естонія поступилася Польщі (0:3).

Становище команд у дивізіоні IB: 1. Японія — 3 очки (1 матч; різниця шайб — 8:0); 2. Україна — 3 (1; 7:0); 3. Польща — 3 (1; 3:0); 4. Естонія — 0 (1; 0:3); 5. Сербія — 0 (2; 0:15).

Свій наступний матч підопічні Вадима Шахрайчука проведуть у четвер, 28 квітня, коли зіграють із господарями турніру — Польщею.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у росії відібрали право провести ЧС-2023 з хокею.

Фото Федерації хокею України

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