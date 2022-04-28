Чемпіон світу змінив прізвище через воєнного злочинця путіна
Чемпіон світу серед юніорів, латвійський санкар Крістенс Путінс, котрий вже завершив професіональну кар'єру, вирішив змінити прізвище через політику його однофамільця Володимира Путіна, який розв'язав війну з Україною, повідомляє видання Delfi.
Спортсмен, який пояснив своє рішення відповідальністю за свій публічний вплив на вболівальників, тепер має ім'я Крістенс Роді. Саме так він підписаний у соціальній мережі Facebook.
«Залишилося узгодити формальності, — заявив латвійський спортсмен. — Моя позиція пов'язана з тим, що я не хочу, щоб мене чи моїх дітей асоціювали з військовим злочинцем у майбутньому. Наразі триває окупація.
Росія вторглася в Україну, і це серйозний злочин, який я не підтримую. Неприпустимо, щоб війна могла розпочатися зараз у Європі. Коли я досяг того рівня, що журналісти про мене писали, вони, мабуть, не вірили, що Путінс справжнє моє прізвище. Тоді я пройшов через досвід непорозумінь щодо мого прізвища — писали Путніс, Путнс.
Спортсмени сміялися, але не зі зла. Росіяни, звісно, ставилися до мене з повагою, а ось українці були обережні".
Зазначимо, що 27-річний спортсмен перестав виходити на санні траси після сезону-2019/2020. Роді виступав у парі з Імантсом Марцинкевичем. Два роки тому дует здобув перемогу на етапі Кубка світу зі спринту в Сігулді.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольні фанати у Польщі «повісили» путіна.
Фото Вікіпедія98
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter