31.31 / 32.15 33.23 / 34.26
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Чемпіон світу змінив прізвище через воєнного злочинця путіна

9:07 28 квітня 2022
Крістенс Путінс

Чемпіон світу серед юніорів, латвійський санкар Крістенс Путінс, котрий вже завершив професіональну кар'єру, вирішив змінити прізвище через політику його однофамільця Володимира Путіна, який розв'язав війну з Україною, повідомляє видання Delfi.

Спортсмен, який пояснив своє рішення відповідальністю за свій публічний вплив на вболівальників, тепер має ім'я Крістенс Роді. Саме так він підписаний у соціальній мережі Facebook.

«Залишилося узгодити формальності, — заявив латвійський спортсмен. — Моя позиція пов'язана з тим, що я не хочу, щоб мене чи моїх дітей асоціювали з військовим злочинцем у майбутньому. Наразі триває окупація.

Росія вторглася в Україну, і це серйозний злочин, який я не підтримую. Неприпустимо, щоб війна могла розпочатися зараз у Європі. Коли я досяг того рівня, що журналісти про мене писали, вони, мабуть, не вірили, що Путінс справжнє моє прізвище. Тоді я пройшов через досвід непорозумінь щодо мого прізвища — писали Путніс, Путнс.

Спортсмени сміялися, але не зі зла. Росіяни, звісно, ставилися до мене з повагою, а ось українці були обережні".

Зазначимо, що 27-річний спортсмен перестав виходити на санні траси після сезону-2019/2020. Роді виступав у парі з Імантсом Марцинкевичем. Два роки тому дует здобув перемогу на етапі Кубка світу зі спринту в Сігулді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольні фанати у Польщі «повісили» путіна.

Фото Вікіпедія

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мобілізація до армії

«Мене не призвуть, бо маю маленьку дитину»: розвінчуємо найпоширеніші міфи про армію

гаманець із грошима

Соціальна допомога та виплати під час війни: на що можуть розраховувати українці

півонії

Півонії забуяють пишним цвітом: секрети досвідченої садівниці

«Домашній» засіб для виведення плям всього з двох інгредієнтів: видаляє за 10 хвилин навіть найзастаріліші плями (відео)

«Домашній» засіб для виведення плям всього з двох інгредієнтів: видаляє за 10 хвилин навіть найзастаріліші плями (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.