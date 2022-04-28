Сполучені Штати мають достовірні докази страти російськими військовими українців, які намагалися здатися в полон у Донецькій області, заявила посол США з особливих особових питань у глобальному кримінальному правосудді Бет Ван Шаак на засіданні Ради ООН. Про це повідомляє видання The Hill.

«Зараз у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, яка діяла в околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не взяла їх під варту», — сказала вона на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому питанням відповідальності в Україні. — Якщо це правда, то це порушення основного принципу військового права: заборони розстрілу цивільних осіб та комбатантів, які вийшли з бою через капітуляцію, поранення або інші форми втрати працездатності. Наше просте послання російському військовому та політичному керівництву та рядовому особовому складу таке: світ спостерігає і ви будете відповідати".

Страти є частиною зростаючого списку військових злочинів, у скоєнні яких росію звинувачують. Інші — напади на цивільних осіб, викрадення дітей, катування та зґвалтування. Росія, за даними видання, зосередила свої зусилля на Донецькій області, оскільки її військам не вдалося взяти Київ.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав, що кожен росіянин, винний у воєнних злочинах, буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний.

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