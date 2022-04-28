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В Україні готують мораторій на примусове стягнення боргів за комуналку

11:09 28 квітня 2022
Квитанції про сплату комунальних послуг

Під час війни Росії проти України багато українців вимушені покинути свої оселі. За кордон виїхало більше 4 мільйонів громадян. Значна кількість співгромадян, що не змінили місце проживання, втратила роботу, або отримує значно менший прибуток. У такій ситуації рівень оплати комунальних послуг різко знизився. З огляду на ситуацію парламент планує внести зміни в законодавство, що регулює сферу ЖКХ. .

Зокрема народні депутати зареєстрували проект закону, який передбачає на час війни заборону примусового стягнення боргів за житлово-комунальні послуги з населення, а також боргів підприємств оборонно-промислового комплексу, залізничного транспорту, військових частин і військових вишів, пише «Судово-юридична газета».

Також на час дії воєнного стану в Україні Верховна Рада затвердить заборону на примусове виконання рішень, боржниками за якими є підприємства житлово-комунальної сфери, Інтернету, тваринництва, виробництва харчових продуктів, виробництва вакцин.

Раніше ми повідомляли про те, що з огляду на поточну ситуацію в країні уряд ухвалив рішення не підвищувати з 1 травня тарифи на електроенергію. Не виключено, що подібна ухвала буде прийнята й щодо інших тарифів.

Також повідомляємо, що з осені минулого року в Україні набрали чинності норми закону про роботу колекторів та захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості. Згідно з новими правилами, колекторська компанія повинна надавати документи на включення до спеціального реєстру Нацбанку України. Ті, хто з якихось причин цього не роблять, опинилися поза законом

Фото з сайту «Судово-юридична газета»

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