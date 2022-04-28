«Голковий маніяк» свою вину не визнав: суд виніс вирок чоловіку, який кидався на вінничанок зі шприцом

Вінницький міський суд виніс вирок 25-річному Івану К., який у 2019 році колов жінок голкою від шприца на вулицях міста впродовж трьох місяців. Жертвами стали 10 місцевих жительок. Про це повідомили у пресслужбі Вінницького міського суду.

«Затримали злочинця на зупинці громадського транспорту завдяки фотороботу та камерам відеоспостереження. Під час обшуку в помешканні „голкового маніяка“ виявили дві паперові коробки з патронами. Загалом йдеться про 32 набої калібру 9,0 мм. Чоловік не мав відповідних дозволів на їх зберігання. Під час судового засідання обвинувачений свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів при зазначених вище обставинах не визнав, надавати суду показання відмовився».

Під час засідань розглядали кілька випадків нападів на жінок. Зазвичай зловмисник колов жертв у сідниці.

«Того квітневого дня я саме поверталась додому у районі Малих Хуторів. Нічого не віщувало біди, — розповіла „ФАКТАМ“ одна з потерпілих Світлана, яка не хоче афішувати свого прізвища. — Раптом мене хтось наздогнав, і я відчула удар в сідницю. Почала кричати. Вибіг із дому мій чоловік та намагався наздогнати того із шприцом. На жаль, не наздогнав. Вдома зняла штани, все у крові, в сідниці дірка від шприца… Ви собі уявити не можете, як я із чоловіком все це пережила. Звісно, ми викликали поліцію, я здала всі аналізи, пила спеціальні препарати, переживала за якусь заразу, що могла бути на тому шприцові. На щастя, підозри не підтвердились!»

Про самого злочинця відомо, що він працював сантехніком в адмінбудівлі. В його телефоні чи на комп’ютері нічого кримінального й збоченого під час обшуків не знайшли, проте щось на нього находило, що він йшов в аптеку, купував стерильну голку та вираховував на вулиці випадкову жертву. Психіатрична експертиза показала: нападник був здоровим.

Зрештою Вінницький міський суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, а також зобов’язав стягнути з обвинуваченого процесуальні витрати на проведення експертизи в сумі 27 364,13 грн на користь держави.

538

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter