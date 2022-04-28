Красуня-донька легендарного Уейна Гретцкі вийшла заміж за зірку гольфу: подробиці церемонії

Пауліна Гретцкі, дочка легендарного хокеїста НХЛ Уейна Гретцкі, вийшла заміж за свого бойфренда, з яким зустрічалася багато років, повідомляє People.

Обранцем 33-річної моделі, актриси та співачки став знаменитий гольфіст 37-річний Дастін Джонсон (100 тижнів у статусі найкращого гольфіста світу!), з яким дівчина була заручена з 2013 року. За час стосунків у Пауліни та Дастіна народилися двоє синів: Тейтуму вже сім років, а Ріверу — чотири.

На весілля, яке молодята відгуляли у п'ятизірковому готелі Blackberry Farm в Уолланді (штат Теннессі, США), наречена обрала блискучу прозору та білу з відкритою спиною сукні від Vera Wang, створені спеціально для неї (в свою чергу, наречений під час урочистостей змінив чорний смокінг від Тома Форда на сірий костюм).

Гостей вечора розважав американський співак, рок-музикант, композитор та актор Роберт Рітчі, відомий під псевдонімом Кід Рок, який заспівав, зокрема, кавер на пісню Кріса Степлтона Joy of My Life.

Окрім весільних фото, Пауліна розмістила в Instagram коротке відео про свій весільний макіяж, який люб'язно зробив знаменитий візажист Маріо Дедиванович. Водночас підписники змогли докладно розглянути одну з розкішних суконь нареченої.

Зазначимо, що Пауліна — старша з п'яти дітей актриси Джанетт Джонс та легендарного хокеїста з українським корінням Уейна Гретцкі (його дід Терентій емігрував до Канади з Білорусі та одружився з уродженкою Тернопільської області), за яким у НХЛ назавжди закріплений 99-й ігровий номер.

Пауліна (праворуч) із сестрою Еммою та знаменитим батьком Уейном Гретцкі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер батько легенди НХЛ Уейна Гретцкі.

Фото Instagram

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