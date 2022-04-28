Магнітні бурі у травні: коли чекати на удар

Після квітня, перші 10 днів якого були не особливо приємними для метеозалежних людей, прийде травень з декількома серйозними магнітними бурями, найсильніша очікується 7 та 8 числа останнього місяця весни.

Втім, магнітуда буде «турбуватися» у травні досить часто. Почнеться він із середньої магнітної бурі 1 травня, за ним буде досить сильна — метеозалежні люди можуть почуватися погано як 7−8 травня, так і за день-два до початку бурі і вже після неї.

Також сонце буде активним із 13 по 16 травня. Втім, у ці дати буря не буде сильною. Також очікуються слабкі або незначні бурі і наприкінці місяця: 20−21 травня та 26−27 травня.

Метеозалежні люди в такі періоди можуть відчувати слабкість, головні болі, запаморочення. Особливо уважно слідкувати за здоров'ям варто тим, хто має хронічні та серцево-судинні захворювання.

Традиційні поради — не вживати алкоголь, каву, а віддати перевагу сокам чи заспокійливим зборам. У такі дні краще гуляти на свіжому повітрі, приймати контрастний душ і більше спати.

Не рекомендується в такі дні давати великі фізичні навантаження, вирушати у дальні поїздки, а також проводити важливі переговори та укладати угоди.

Нагадаємо, що з 30 квітня починає коридор затемнень 2022 року, який триватиме два тижні. Експерти вважають, що саме у цей період можна запускати процес трансформації, змінювати своє життя та зміцнювати позиції.

Фото з Вікіпедії

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