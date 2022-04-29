Народні прикмети на 29 квітня: що категорично заборонено робити у день Ірини

29 квітня, на п'ятий день після Великодня, у православних прийнято згадувати про мученицю Ірину, яка разом з Агапією та Хіонією Аквілейською присвятила своє життя служінню Богу. Також сьогодні святкують ікони Божої Матері Іллінської Чернігівської.

Що прийнято робити у цей день

На Ірини починається активна пора для садівників, посадка рослин та розсади. Недарма це народне свято має й іншу назву «Ірина-розсадниця». Вважається, що сприятливою виявиться посадка капусти.

Жінки, що садять капусту, одягали на себе старі лахміття, щоб бути схожими на капустяне листя. Також жінкам, які садять капусту, у цей день не можна їсти хліба, інакше всю капусту кури поклюють.

Хороший день для будь-яких посадок — на розсаду, на городі, в саду, парнику, теплиці або просто кімнатних квітів. Посаджені у цей день рослини можуть подарувати щастя. Під час посадкових робіт потрібно думати про те, чого ви хотіли б найбільше. Також білять стовбури дерев.

Хороший день для травників, які вирушали до лісів, полів, лук, щоб відшукати перші трави для приготування різноманітних зілля.

Заборони дня

Не можна лаятись, сваритися, вживати нецензурні слова, обзивати, чортихатися. Таке повір'я пов'язане з тим, що слова цього дня мають велику силу, можуть здійснитися, причому на шкоду тому, хто їх вимовив. Тому добрі слова, компліменти, похвала чи просто посмішка людині принесуть у ваш світ гармонію, добро та здійснення задумів. З цієї причини не можна пліткувати, говорити неправду, перебільшувати, заздрити, ревнувати.

Не можна сваритися подружжю, критикувати одне одного, вимовляти докори — до розлучення.

Дівчатам і жінкам сьогодні не можна працювати на зношування, перетруджуватися, брати на себе понад звичайне — це призведе до проблем на роботі.

Не можна щось закінчувати, наприклад, розлучатися, розходитися, завершувати дружні відносини, звільнятися і т. д. Рішення виявиться неправильним, згодом доведеться про нього пошкодувати.

Не можна прати та гладити постільну білизну та рушники — до хвороби.

Не можна займатися рукоділлям — справа буде зіпсована, заплутаються нитки, пряжа, щось порветься, зламається, тому доведеться все переробляти наново.

Не можна ходити на полювання та риболовлю — це на нещастя.

Не можна рити землю голими руками і торкатися землі руками — це може призвести до хвороб шкіри.

Нагадаємо, єпископ Богородчанський, вікарій Івано-Франківсько-Галицької єпархії єпископ Феогност в інтерв'ю «ФАКТАМ» відповів на найактуальніше запитання українців «Чому Бог припустився війни?».

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