Збірна України з футболу зіграє в Німеччині: стали відомі дата та перший суперник у спарингах

Збірна України з футболу, на яку 1 червня у Глазго очікує перший із серії червневих офіційних матчів проти команди Шотландії, дізналася першого опонента під час тренувального збору.

11 травня підопічні Олександра Петракова проведуть у Німеччині благодійний поєдинок проти «Боруссії» з Менхенгладбаха, кольори якої свого часу захищали українські футболісти Ігор Бєланов та Андрій Воронін, повідомляє офіційний сайт УАФ. При цьому українські вболівальники зможуть відвідати зустріч, у якій «жовто-сині» зіграють у формі зі спеціальним дизайном, на 54-тисячній арені безкоштовно.

Нагадаємо, що наша національна команда 2 травня розпочне підготовчий збір на комфортабельній базі за кілька десятків кілометрів від столиці Словенії Любляни. Тренерський та адміністративний штаб збірної, а також кілька футболістів (імовірно Олександр Пихальонок та Олексій Гуцуляк із «Дніпра-1», Дмитро Різник із «Ворксли» та Сергій Булеца з «Зорі») діставатимуться з України до місця проведення збору автобусом. Вже у Словенії до національної команди приєднаються гравці «Шахтаря», потім — футболісти «Динамо» (після матчу 4 травня у Швейцарії з «Базелем»). Найостаннішими до табору збірної України після 17 травня прибудуть легіонери.

На таких полях збірна України тренуватиметься у Словенії

Нагадаємо, що збірна України у першій половині червня проведе чотири чи п'ять офіційних матчів. У разі успішного подолання шотландського бар'єру підопічні Петракова 5 червня оскаржать путівку на ЧС-2022 у гостьовій зустрічі з Уельсом. Крім того, «жовто-сині» проведуть три стартові гри Ліги націй: 8 червня — у гостях з Ірландією, а також 11 та 14 червня — з вірменами та ірландцями на своєму полі (домашні поєдинки наша команда гратиме у Польщі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної України Георгія Судакова народилася донька.

Фото uaf.ua, FA Slovenia Training Centre

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