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Дітям українських переселенців у Польщі виділили майже по 3 тисячі доларів: як їх отримати

20:20 30 квітня 2022
допомога дітям переселенців у Польщі

Українські біженці, які прибули до Польщі, починаючи з 24 лютого 2022 року, вже можуть подавати заявки на допомогу в рамках програми «Сімейний капітал опікунчий». У рамках цієї програми можна отримати грошову допомогу в розмірі 12 тис. злотих на другу та наступну новонароджену дитину у сім’ї. Про це повідомляють на платформі електронних послуг ZUS.

Щоб подати заявку на отримання цього виду допомоги, потрібно заповнити спеціальну форму на ZUS. Вона доступна українською мовою. Туди потрібно буде ввести такі дані: польський номер PESEL одного з батьків та дитини, на які здійснюватиметься виплата, адреса електронної пошти, польський номер телефону, номер банківського рахунку в Польщі. ZUS заплатить на номер банківського рахунку в Польщі, який буде вказано в заяві.

Подати заявку на отримання допомоги в рамках програми «Сімейний капітал опікунчий» можна з першого числа місяця, в якому дитині виповнюється 9 місяців, до кінця місяця, в якому дитині виповнюється 1 рік. Кошти виплачуються з місяця, в якому заява була подана.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пропонують біженцям з України у різних країнах ЄС: житло, робота та соціальні гарантії.

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